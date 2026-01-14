Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026 Путин рассказал о снижении смертности на дорогах в России
Путин рассказал о снижении смертности на дорогах в России
россия
общество
рф
владимир путин
марат хуснуллин
мвд
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Смертность на дорогах России системно снижается из года в год, это заслуга и работников дорожно-патрульной службы, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи Путин и Хуснуллин обсудили вопросы безопасности дорожного движения. Вице-премьер доложил, что за пять лет смертность на дорогах удалось сократить почти на 25%. До 2030 года показатель планируется снизить еще в полтора раза, в том числе за счет строительства и ремонта дорог и обучения детей правилам дорожного движения. &quot;Очень хорошо. Системно, из года в год снижается... Очень хорошо. Это и заслуга, работа органов МВД тоже, дорожно-патрульной службы. Молодцы, они тоже хорошо работают&quot;, - подчеркнул Путин.
россия, общество , рф, владимир путин, марат хуснуллин, мвд
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, МВД
14:50 14.01.2026
 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Смертность на дорогах России системно снижается из года в год, это заслуга и работников дорожно-патрульной службы, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
В ходе встречи Путин и Хуснуллин обсудили вопросы безопасности дорожного движения. Вице-премьер доложил, что за пять лет смертность на дорогах удалось сократить почти на 25%. До 2030 года показатель планируется снизить еще в полтора раза, в том числе за счет строительства и ремонта дорог и обучения детей правилам дорожного движения.

"Очень хорошо. Системно, из года в год снижается... Очень хорошо. Это и заслуга, работа органов МВД тоже, дорожно-патрульной службы. Молодцы, они тоже хорошо работают", - подчеркнул Путин.

Оценки состояния дорог и городской среды россиянами выросли, сообщил Путин
8 декабря 2025, 17:03
 
Россия, Общество, РФ, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, МВД
 
 
