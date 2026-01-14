https://1prime.ru/20260114/putin-866488288.html

Путин рассказал о снижении смертности на дорогах в России

2026-01-14T14:50+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Смертность на дорогах России системно снижается из года в год, это заслуга и работников дорожно-патрульной службы, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи Путин и Хуснуллин обсудили вопросы безопасности дорожного движения. Вице-премьер доложил, что за пять лет смертность на дорогах удалось сократить почти на 25%. До 2030 года показатель планируется снизить еще в полтора раза, в том числе за счет строительства и ремонта дорог и обучения детей правилам дорожного движения. "Очень хорошо. Системно, из года в год снижается... Очень хорошо. Это и заслуга, работа органов МВД тоже, дорожно-патрульной службы. Молодцы, они тоже хорошо работают", - подчеркнул Путин.

