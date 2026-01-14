https://1prime.ru/20260114/rada-866459818.html

СМИ: у Тимошенко и главы фракции Зеленского в Раде проходят обыски

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на свою информацию. "По нашей информации, обыски проходят у лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии", - сообщает издание. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах сообщало, что обыски проходят в офисе партии Тимошенко.

