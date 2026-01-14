Украине сообщили плохие новости из-за нового решения Британии против России
Advance: ракеты Nightfall не помогут Киеву изменить ситуацию на фронте
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall представляют собой не более чем политическую иллюзию и не способны повлиять на ситуацию на поле боя, пишет хорватское издание Advance.
"История войн говорит о том, что заявления о "чудодейственном оружии" часто звучат в моменты, когда нужен выход из трудной ситуации и когда ожидают, что технологии компенсируют стратегическую и политическую слабость. А еще так бывает перед поражением. <...> Вряд ли Nightfall в корне изменят картину вооруженного конфликта", — говорится в материале.
По мнению издания, разрешить конфликт может только политическое решение об "остановке спирали вооружения и поиске договора для прекращения боев".
Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.