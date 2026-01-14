Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украине сообщили плохие новости из-за нового решения Британии против России - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/reshenie-866495853.html
Украине сообщили плохие новости из-за нового решения Британии против России
Украине сообщили плохие новости из-за нового решения Британии против России - 14.01.2026, ПРАЙМ
Украине сообщили плохие новости из-за нового решения Британии против России
Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall представляют собой не более чем политическую иллюзию и не способны повлиять на ситуацию на поле боя, пишет... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T17:12+0300
2026-01-14T17:33+0300
мировая экономика
общество
украина
киев
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866380596_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_d02018af6b550f41ce86a73f15ec1a14.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall представляют собой не более чем политическую иллюзию и не способны повлиять на ситуацию на поле боя, пишет хорватское издание Advance."История войн говорит о том, что заявления о "чудодейственном оружии" часто звучат в моменты, когда нужен выход из трудной ситуации и когда ожидают, что технологии компенсируют стратегическую и политическую слабость. А еще так бывает перед поражением. &lt;...&gt; Вряд ли Nightfall в корне изменят картину вооруженного конфликта", — говорится в материале.По мнению издания, разрешить конфликт может только политическое решение об "остановке спирали вооружения и поиске договора для прекращения боев".Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям­­, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
https://1prime.ru/20260113/zayavlenie-866458059.html
https://1prime.ru/20260112/britaniya-866387079.html
украина
киев
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866380596_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_de58e7b9a20b54ab60366a7511a024f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, киев, великобритания
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:12 14.01.2026 (обновлено: 17:33 14.01.2026)
 
Украине сообщили плохие новости из-за нового решения Британии против России

Advance: ракеты Nightfall не помогут Киеву изменить ситуацию на фронте

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall представляют собой не более чем политическую иллюзию и не способны повлиять на ситуацию на поле боя, пишет хорватское издание Advance.
"История войн говорит о том, что заявления о "чудодейственном оружии" часто звучат в моменты, когда нужен выход из трудной ситуации и когда ожидают, что технологии компенсируют стратегическую и политическую слабость. А еще так бывает перед поражением. <...> Вряд ли Nightfall в корне изменят картину вооруженного конфликта", — говорится в материале.
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Новые угрозы Британии Москве вызвали раздражение на Западе
Вчера, 23:09
По мнению издания, разрешить конфликт может только политическое решение об "остановке спирали вооружения и поиске договора для прекращения боев".
Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.

Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям­­, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
"Прибавится целей": в Британии сделали заявление про слова Хили о Путине
12 января, 07:28
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала