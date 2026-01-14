https://1prime.ru/20260114/reuters-866474371.html

Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters

2026-01-14T11:05+0300

технологии

бизнес

китай

сша

nvidia

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти Китая запретили ввозить в страну графические процессоры H200, разработанные американским производителем Nvidia для работы с искусственным интеллектом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Китайские таможенные органы сообщили таможенным агентам на этой неделе, что чипы искусственного интеллекта Nvidia H200 не допускаются к ввозу в Китай", - пишет агентство, ссылаясь на три осведомленных источника. Чиновники из правительства КНР во вторник созвали на совещания представителей китайских технологических компаний, где им было прямо указано не приобретать эти чипы, если в этом нет необходимости, заявили источники. "Формулировка чиновников настолько строгая, что на данный момент это фактически запрет, хотя в будущем ситуация может измениться, если обстоятельства поменяются", - заявил Рейтеру источник. Ранее Рейтер сообщал, что США одобрили экспорт в Китай чипов Nvidia H200, которые, согласно правилам, будут проверяться независимой лабораторией для подтверждения их технических возможностей, при этом КНР не сможет получить более 50% от общего объема чипов, продаваемых американским клиентам.

китай

сша

2026

Новости

технологии, бизнес, китай, сша, nvidia