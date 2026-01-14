https://1prime.ru/20260114/reuters-866474371.html
Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters
Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters - 14.01.2026, ПРАЙМ
Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters
Власти Китая запретили ввозить в страну графические процессоры H200, разработанные американским производителем Nvidia для работы с искусственным интеллектом,... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:05+0300
2026-01-14T11:05+0300
2026-01-14T11:05+0300
технологии
бизнес
китай
сша
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти Китая запретили ввозить в страну графические процессоры H200, разработанные американским производителем Nvidia для работы с искусственным интеллектом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Китайские таможенные органы сообщили таможенным агентам на этой неделе, что чипы искусственного интеллекта Nvidia H200 не допускаются к ввозу в Китай", - пишет агентство, ссылаясь на три осведомленных источника. Чиновники из правительства КНР во вторник созвали на совещания представителей китайских технологических компаний, где им было прямо указано не приобретать эти чипы, если в этом нет необходимости, заявили источники. "Формулировка чиновников настолько строгая, что на данный момент это фактически запрет, хотя в будущем ситуация может измениться, если обстоятельства поменяются", - заявил Рейтеру источник. Ранее Рейтер сообщал, что США одобрили экспорт в Китай чипов Nvidia H200, которые, согласно правилам, будут проверяться независимой лабораторией для подтверждения их технических возможностей, при этом КНР не сможет получить более 50% от общего объема чипов, продаваемых американским клиентам.
https://1prime.ru/20251222/chipy-865808256.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63c763c48b9e364dfa944ec6e66ea676.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, китай, сша, nvidia
Технологии, Бизнес, КИТАЙ, США, Nvidia
Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters
Reuters: Китай запретил ввозить в страну графические процессоры Nvidia H200