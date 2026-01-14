Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026
Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters
Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters - 14.01.2026, ПРАЙМ
Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters
Власти Китая запретили ввозить в страну графические процессоры H200, разработанные американским производителем Nvidia для работы с искусственным интеллектом,... | 14.01.2026, ПРАЙМ
технологии
бизнес
китай
сша
nvidia
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти Китая запретили ввозить в страну графические процессоры H200, разработанные американским производителем Nvidia для работы с искусственным интеллектом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Китайские таможенные органы сообщили таможенным агентам на этой неделе, что чипы искусственного интеллекта Nvidia H200 не допускаются к ввозу в Китай", - пишет агентство, ссылаясь на три осведомленных источника. Чиновники из правительства КНР во вторник созвали на совещания представителей китайских технологических компаний, где им было прямо указано не приобретать эти чипы, если в этом нет необходимости, заявили источники. "Формулировка чиновников настолько строгая, что на данный момент это фактически запрет, хотя в будущем ситуация может измениться, если обстоятельства поменяются", - заявил Рейтеру источник. Ранее Рейтер сообщал, что США одобрили экспорт в Китай чипов Nvidia H200, которые, согласно правилам, будут проверяться независимой лабораторией для подтверждения их технических возможностей, при этом КНР не сможет получить более 50% от общего объема чипов, продаваемых американским клиентам.
технологии, бизнес, китай, сша, nvidia
Технологии, Бизнес, КИТАЙ, США, Nvidia
11:05 14.01.2026
 
Китай запретил ввоз графических процессоров Nvidia, пишет Reuters

Reuters: Китай запретил ввозить в страну графические процессоры Nvidia H200

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти Китая запретили ввозить в страну графические процессоры H200, разработанные американским производителем Nvidia для работы с искусственным интеллектом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Китайские таможенные органы сообщили таможенным агентам на этой неделе, что чипы искусственного интеллекта Nvidia H200 не допускаются к ввозу в Китай", - пишет агентство, ссылаясь на три осведомленных источника.
Чиновники из правительства КНР во вторник созвали на совещания представителей китайских технологических компаний, где им было прямо указано не приобретать эти чипы, если в этом нет необходимости, заявили источники.
"Формулировка чиновников настолько строгая, что на данный момент это фактически запрет, хотя в будущем ситуация может измениться, если обстоятельства поменяются", - заявил Рейтеру источник.
Ранее Рейтер сообщал, что США одобрили экспорт в Китай чипов Nvidia H200, которые, согласно правилам, будут проверяться независимой лабораторией для подтверждения их технических возможностей, при этом КНР не сможет получить более 50% от общего объема чипов, продаваемых американским клиентам.
Производство электроники - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters
22 декабря 2025, 16:48
 
