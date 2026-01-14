https://1prime.ru/20260114/reuters-866485914.html
Reuters: Китай потребовал от компаний отказаться от ПО из США и Израиля
2026-01-14T14:26+0300
технологии
мировая экономика
китай
сша
израиль
broadcom
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти Китая потребовали от китайских компаний отказаться от использования программного обеспечения для кибербезопасности ряда американских и израильских компаний из соображений национальной безопасности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Китайские власти потребовали от китайских компаний прекратить использование программного обеспечения для кибербезопасности, произведенного примерно дюжиной компаний из США и Израиля из соображений национальной безопасности", - сообщили агентству два осведомленных источника.Среди разработчиков, чье ПО попало под запрет, отмечаются американские VMware (принадлежащая Broadcom), Palo Alto Networks и Fortinet, а также израильская Check Point Software Technologies, рассказали источники. Рейтер не удалось установить, сколько именно китайских компаний получили такое уведомление, которое было разослано в последние дни, уточняется в материале. Анонимные источники отметили, что власти Китая выразили обеспокоенность тем, что программное обеспечение может собирать и передавать конфиденциальную информацию за границу. Управление по вопросам киберпространства Китая и министерство промышленности и информатизации не ответили на запросы агентства о комментариях на момент публикации статьи. Упомянутые четыре компании также не ответили на запросы Рейтер.
