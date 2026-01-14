https://1prime.ru/20260114/reuters-866485914.html

Reuters: Китай потребовал от компаний отказаться от ПО из США и Израиля

Reuters: Китай потребовал от компаний отказаться от ПО из США и Израиля - 14.01.2026, ПРАЙМ

Reuters: Китай потребовал от компаний отказаться от ПО из США и Израиля

Власти Китая потребовали от китайских компаний отказаться от использования программного обеспечения для кибербезопасности ряда американских и израильских... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T14:26+0300

2026-01-14T14:26+0300

2026-01-14T14:26+0300

технологии

мировая экономика

китай

сша

израиль

broadcom

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти Китая потребовали от китайских компаний отказаться от использования программного обеспечения для кибербезопасности ряда американских и израильских компаний из соображений национальной безопасности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Китайские власти потребовали от китайских компаний прекратить использование программного обеспечения для кибербезопасности, произведенного примерно дюжиной компаний из США и Израиля из соображений национальной безопасности", - сообщили агентству два осведомленных источника.Среди разработчиков, чье ПО попало под запрет, отмечаются американские VMware (принадлежащая Broadcom), Palo Alto Networks и Fortinet, а также израильская Check Point Software Technologies, рассказали источники. Рейтер не удалось установить, сколько именно китайских компаний получили такое уведомление, которое было разослано в последние дни, уточняется в материале. Анонимные источники отметили, что власти Китая выразили обеспокоенность тем, что программное обеспечение может собирать и передавать конфиденциальную информацию за границу. Управление по вопросам киберпространства Китая и министерство промышленности и информатизации не ответили на запросы агентства о комментариях на момент публикации статьи. Упомянутые четыре компании также не ответили на запросы Рейтер.

https://1prime.ru/20251222/kitay-865812633.html

китай

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, сша, израиль, broadcom