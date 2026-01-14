Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти Китая потребовали от китайских компаний отказаться от использования программного обеспечения для кибербезопасности ряда американских и израильских компаний из соображений национальной безопасности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. &quot;Китайские власти потребовали от китайских компаний прекратить использование программного обеспечения для кибербезопасности, произведенного примерно дюжиной компаний из США и Израиля из соображений национальной безопасности&quot;, - сообщили агентству два осведомленных источника.Среди разработчиков, чье ПО попало под запрет, отмечаются американские VMware (принадлежащая Broadcom), Palo Alto Networks и Fortinet, а также израильская Check Point Software Technologies, рассказали источники. Рейтер не удалось установить, сколько именно китайских компаний получили такое уведомление, которое было разослано в последние дни, уточняется в материале. Анонимные источники отметили, что власти Китая выразили обеспокоенность тем, что программное обеспечение может собирать и передавать конфиденциальную информацию за границу. Управление по вопросам киберпространства Китая и министерство промышленности и информатизации не ответили на запросы агентства о комментариях на момент публикации статьи. Упомянутые четыре компании также не ответили на запросы Рейтер.
технологии, мировая экономика, китай, сша, израиль, broadcom
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИЗРАИЛЬ, Broadcom
14:26 14.01.2026
 
Reuters: Китай потребовал от компаний отказаться от ПО из США и Израиля

Reuters: Китае требует от компаний отказаться от ПО из США и Израиля для кибербезопасности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти Китая потребовали от китайских компаний отказаться от использования программного обеспечения для кибербезопасности ряда американских и израильских компаний из соображений национальной безопасности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Китайские власти потребовали от китайских компаний прекратить использование программного обеспечения для кибербезопасности, произведенного примерно дюжиной компаний из США и Израиля из соображений национальной безопасности", - сообщили агентству два осведомленных источника.

Среди разработчиков, чье ПО попало под запрет, отмечаются американские VMware (принадлежащая Broadcom), Palo Alto Networks и Fortinet, а также израильская Check Point Software Technologies, рассказали источники.
Рейтер не удалось установить, сколько именно китайских компаний получили такое уведомление, которое было разослано в последние дни, уточняется в материале.
Анонимные источники отметили, что власти Китая выразили обеспокоенность тем, что программное обеспечение может собирать и передавать конфиденциальную информацию за границу.
Управление по вопросам киберпространства Китая и министерство промышленности и информатизации не ответили на запросы агентства о комментариях на момент публикации статьи. Упомянутые четыре компании также не ответили на запросы Рейтер.
