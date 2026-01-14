Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росфинмониторинг предложил расширить доходы экстремистов и террористов - 14.01.2026
Росфинмониторинг предложил расширить доходы экстремистов и террористов
19:43 14.01.2026
 
Росфинмониторинг предложил расширить доходы экстремистов и террористов

Росфинмониторинг предложил расширить виды доходов экстремистов, ограниченных МРОТ

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предложил расширить виды доходов физлиц, включенных в перечень экстремистов и террористов, которые ограничиваются уровнем минимального размера оплаты труда (МРОТ): сейчас такие физлица вправе расходовать зарплату в размере МРОТ, и ведомство предложило с середины марта текущего года распространить это ограничение на другие доходы, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Речь идет о доходах физлиц, включенных в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Согласно постановлению от 27 мая 2025 года № 734, сейчас такие физлица вправе расходовать заработную плату в размере МРОТ. С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля.
Так, проектом предлагается установить, что, помимо заработной платы, к иным видам дохода, с которым физлицо, включенное в этот перечень, вправе совершать операции, направленные на его получение и расходование, относятся доход, полученный индивидуальным предпринимателем (ИП); доход физлица, не являющегося ИП, применяющего специальный налоговой режим "Налог на профессиональный доход", говорится в тексте проекта.
Кроме того, ограничить размером МРОТ предлагается доход, полученный физлицом в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, а также доход, полученный от продажи выращенной в личном подсобном хозяйстве, находящегося на территории РФ, продукции животноводства и растениеводства, отмечается в документе.
Предполагается, что соответствующие изменения вступят в силу с 16 марта 2026 года, говорится в документе.
Комитет ГД не поддержал законопроект о запрете переводов мигрантам
Комитет ГД не поддержал законопроект о запрете переводов мигрантам
