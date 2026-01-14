https://1prime.ru/20260114/rosatom-866474674.html
Россия и Намибия обсудили подготовку соглашения по мирному атому
Россия и Намибия обсудили подготовку соглашения по мирному атому - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Намибия обсудили подготовку соглашения по мирному атому
Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому, сообщил в среду "Росатом". | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:10+0300
2026-01-14T11:10+0300
2026-01-14T11:10+0300
россия
намибия
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому, сообщил в среду "Росатом". Накануне состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям. "А также (обсуждали - ред.) подготовку к подписанию рамочного межправительственного соглашения", - отмечает "Росатом".
https://1prime.ru/20260114/uran-866474075.html
намибия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_f6cf77e6ca16155bd4bcc49e55f3f6ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, намибия, росатом
Россия и Намибия обсудили подготовку соглашения по мирному атому
"Росатом": Россия и Намибия готовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому