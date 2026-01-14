Россия и Намибия обсудили подготовку соглашения по мирному атому

https://1prime.ru/20260114/rosatom-866474674.html

Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому, сообщил в среду "Росатом". | 14.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому, сообщил в среду "Росатом". Накануне состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям. "А также (обсуждали - ред.) подготовку к подписанию рамочного межправительственного соглашения", - отмечает "Росатом".

