Уровень бедности в России продолжит постепенно снижаться, заявили в РАНХиГС
02:10 14.01.2026
 
Уровень бедности в России продолжит постепенно снижаться, заявили в РАНХиГС

Эксперт Карцева: уровень бедности в России продолжит постепенно снижаться

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Уровень бедности в России продолжит постепенно снижаться, рассказала РИА Новости заместитель директора института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева.
"Можно предположить, что уровень бедности продолжит постепенное снижение", - сказала Карцева в ответ на вопрос, каким по итогам года может оказаться уровень бедности в России.
Она отметила, что основным драйвером для этого будет рост заработных плат и развитие системы поддержки семей с детьми. В основном рост коснется низких доходов, уже сейчас есть снижение разрыва заработных плат 10% сотрудников с самыми низкими зарплатами и 10% наиболее высокооплачиваемых.
Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2025 года составила 9,4 миллиона человек, или 6,5% жителей страны.
 
Заголовок открываемого материала