Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/rossija-866460965.html
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн
Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T02:16+0300
2026-01-14T02:16+0300
экономика
россия
бизнес
бразилия
мексика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866460965.jpg?1768346219
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны. Россия наращивает закупки мяса у Бразилии уже четвертый год подряд, по сравнению с предшествовавшим годом импорт вырос еще в 1,8 раза. И показатель прошлого года стал самым значимым за 10 лет - импорт в 2015 году составлял 546 миллионов долларов. В целом Бразилия по итогам прошлого года нарастила поставки замороженной говядины на зарубежные рынки на 43% - до 14,4 миллиарда долларов. Россия вместе с Мексикой поделила третье место в числе крупнейших импортеров (доля в поставках - по 3% у обеих стран): активнее всего этот продукт у Бразилии закупают Китай (61%) и США (8%).
бразилия
мексика
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, бразилия, мексика, китай
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, МЕКСИКА, КИТАЙ
02:16 14.01.2026
 
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн

Россия в 2015 году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные $472,8 млн

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
Россия наращивает закупки мяса у Бразилии уже четвертый год подряд, по сравнению с предшествовавшим годом импорт вырос еще в 1,8 раза. И показатель прошлого года стал самым значимым за 10 лет - импорт в 2015 году составлял 546 миллионов долларов.
В целом Бразилия по итогам прошлого года нарастила поставки замороженной говядины на зарубежные рынки на 43% - до 14,4 миллиарда долларов. Россия вместе с Мексикой поделила третье место в числе крупнейших импортеров (доля в поставках - по 3% у обеих стран): активнее всего этот продукт у Бразилии закупают Китай (61%) и США (8%).
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесБРАЗИЛИЯМЕКСИКАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала