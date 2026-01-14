Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн

https://1prime.ru/20260114/rossija-866460965.html

2026-01-14T02:16+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны. Россия наращивает закупки мяса у Бразилии уже четвертый год подряд, по сравнению с предшествовавшим годом импорт вырос еще в 1,8 раза. И показатель прошлого года стал самым значимым за 10 лет - импорт в 2015 году составлял 546 миллионов долларов. В целом Бразилия по итогам прошлого года нарастила поставки замороженной говядины на зарубежные рынки на 43% - до 14,4 миллиарда долларов. Россия вместе с Мексикой поделила третье место в числе крупнейших импортеров (доля в поставках - по 3% у обеих стран): активнее всего этот продукт у Бразилии закупают Китай (61%) и США (8%).

