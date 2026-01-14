https://1prime.ru/20260114/rossija-866460965.html
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн
Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T02:16+0300
2026-01-14T02:16+0300
2026-01-14T02:16+0300
экономика
россия
бизнес
бразилия
мексика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866460965.jpg?1768346219
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
Россия наращивает закупки мяса у Бразилии уже четвертый год подряд, по сравнению с предшествовавшим годом импорт вырос еще в 1,8 раза. И показатель прошлого года стал самым значимым за 10 лет - импорт в 2015 году составлял 546 миллионов долларов.
В целом Бразилия по итогам прошлого года нарастила поставки замороженной говядины на зарубежные рынки на 43% - до 14,4 миллиарда долларов. Россия вместе с Мексикой поделила третье место в числе крупнейших импортеров (доля в поставках - по 3% у обеих стран): активнее всего этот продукт у Бразилии закупают Китай (61%) и США (8%).
бразилия
мексика
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, бразилия, мексика, китай
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, МЕКСИКА, КИТАЙ
Россия в 2015 году импортировала бразильской говядины на рекордные $472 млн
Россия в 2015 году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные $472,8 млн
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
Россия наращивает закупки мяса у Бразилии уже четвертый год подряд, по сравнению с предшествовавшим годом импорт вырос еще в 1,8 раза. И показатель прошлого года стал самым значимым за 10 лет - импорт в 2015 году составлял 546 миллионов долларов.
В целом Бразилия по итогам прошлого года нарастила поставки замороженной говядины на зарубежные рынки на 43% - до 14,4 миллиарда долларов. Россия вместе с Мексикой поделила третье место в числе крупнейших импортеров (доля в поставках - по 3% у обеих стран): активнее всего этот продукт у Бразилии закупают Китай (61%) и США (8%).