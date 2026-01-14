https://1prime.ru/20260114/rossija-866462222.html

Россия предложила определить объем репараций для африканских стран

Россия предложила определить объем репараций для африканских стран - 14.01.2026, ПРАЙМ

Россия предложила определить объем репараций для африканских стран

14.01.2026

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия предлагает математически точно определить объем репараций для африканских стран, чтобы через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. Борьба с новым колониализмом, который, несмотря на суверенитет африканских государств, наносит ущерб благосостоянию континента, стал одним из важнейших вопросов конференции форума партнерства "Россия-Африка", прошедшей в декабре в Каире. Как уточнила эксперт, чтобы остановить этот грабеж и найти ресурсы для интеграции и развития континента, была выдвинута идея репараций. "Сами африканцы называют 2025 год "Годом репараций" и намерены предъявить своим бывшим метрополиям так называемый "гамбургский счет". Со своей стороны Россия предлагает математически точно определить объем этих репараций, чтобы затем через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав. В настоящее время наш Институт продвигает эту повестку", - сказала Абрамова. По ее словам, планируется создание зеркальных лабораторий между Россией и странами Африки, в рамках которых несколько государств будут совместно проводить соответствующие исследования. "Это предложение нашего Института было поддержано министерством науки и высшего образования РФ", - подчеркнула директор Африки РАН. В настоящее время Россия выступает в Африке как провайдер суверенитета во всех сферах, и африканские государства это прекрасно понимают, уверена ученая. "Я очень рада, что идея нашего Института о формировании образовательной и технологической основы сотрудничества России и Африки была воспринята как политическим руководством, так и российскими компаниями. Это абсолютно правильный подход", - сказала Абрамова. По ее словам, Россия таким образом не только развивает торговлю с Африкой, но и способствует повышению качества жизни местного населения за счет своих технологий, что для континента крайне важно, учитывая, что население Африки растет самыми быстрыми темпами.

