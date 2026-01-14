Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия предложила определить объем репараций для африканских стран - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/rossija-866462222.html
Россия предложила определить объем репараций для африканских стран
Россия предложила определить объем репараций для африканских стран - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россия предложила определить объем репараций для африканских стран
Россия предлагает математически точно определить объем репараций для африканских стран, чтобы через суды и различные юридические механизмы потребовать... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T03:56+0300
2026-01-14T03:56+0300
экономика
россия
мировая экономика
африка
каир
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866462222.jpg?1768352199
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия предлагает математически точно определить объем репараций для африканских стран, чтобы через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. Борьба с новым колониализмом, который, несмотря на суверенитет африканских государств, наносит ущерб благосостоянию континента, стал одним из важнейших вопросов конференции форума партнерства "Россия-Африка", прошедшей в декабре в Каире. Как уточнила эксперт, чтобы остановить этот грабеж и найти ресурсы для интеграции и развития континента, была выдвинута идея репараций. "Сами африканцы называют 2025 год "Годом репараций" и намерены предъявить своим бывшим метрополиям так называемый "гамбургский счет". Со своей стороны Россия предлагает математически точно определить объем этих репараций, чтобы затем через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав. В настоящее время наш Институт продвигает эту повестку", - сказала Абрамова. По ее словам, планируется создание зеркальных лабораторий между Россией и странами Африки, в рамках которых несколько государств будут совместно проводить соответствующие исследования. "Это предложение нашего Института было поддержано министерством науки и высшего образования РФ", - подчеркнула директор Африки РАН. В настоящее время Россия выступает в Африке как провайдер суверенитета во всех сферах, и африканские государства это прекрасно понимают, уверена ученая. "Я очень рада, что идея нашего Института о формировании образовательной и технологической основы сотрудничества России и Африки была воспринята как политическим руководством, так и российскими компаниями. Это абсолютно правильный подход", - сказала Абрамова. По ее словам, Россия таким образом не только развивает торговлю с Африкой, но и способствует повышению качества жизни местного населения за счет своих технологий, что для континента крайне важно, учитывая, что население Африки растет самыми быстрыми темпами.
африка
каир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, африка, каир, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, Каир, РАН
03:56 14.01.2026
 
Россия предложила определить объем репараций для африканских стран

Эксперт Абрамова: Россия предлагает определить объем репараций для африканских стран

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия предлагает математически точно определить объем репараций для африканских стран, чтобы через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
Борьба с новым колониализмом, который, несмотря на суверенитет африканских государств, наносит ущерб благосостоянию континента, стал одним из важнейших вопросов конференции форума партнерства "Россия-Африка", прошедшей в декабре в Каире. Как уточнила эксперт, чтобы остановить этот грабеж и найти ресурсы для интеграции и развития континента, была выдвинута идея репараций.
"Сами африканцы называют 2025 год "Годом репараций" и намерены предъявить своим бывшим метрополиям так называемый "гамбургский счет". Со своей стороны Россия предлагает математически точно определить объем этих репараций, чтобы затем через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав. В настоящее время наш Институт продвигает эту повестку", - сказала Абрамова.
По ее словам, планируется создание зеркальных лабораторий между Россией и странами Африки, в рамках которых несколько государств будут совместно проводить соответствующие исследования.
"Это предложение нашего Института было поддержано министерством науки и высшего образования РФ", - подчеркнула директор Африки РАН.
В настоящее время Россия выступает в Африке как провайдер суверенитета во всех сферах, и африканские государства это прекрасно понимают, уверена ученая.
"Я очень рада, что идея нашего Института о формировании образовательной и технологической основы сотрудничества России и Африки была воспринята как политическим руководством, так и российскими компаниями. Это абсолютно правильный подход", - сказала Абрамова.
По ее словам, Россия таким образом не только развивает торговлю с Африкой, но и способствует повышению качества жизни местного населения за счет своих технологий, что для континента крайне важно, учитывая, что население Африки растет самыми быстрыми темпами.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАФРИКАКаирРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала