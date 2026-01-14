В России снизится доля политически мотивированных кибератак

https://1prime.ru/20260114/rossija-866462834.html

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Доля политически мотивированных кибератак в России в 2026 году снизится до 15-16% от общего числа инцидентов - причиной станет то, что хакеры станут преследовать и политические, и финансовые цели, рассказали РИА Новости в IT и ИБ-компании ГК "Кросс технолоджис". "Доля кибератак, которые хакеры осуществляют исходя из чисто политических мотивов, снизится до 15-16% в 2026 году с 20% от общего числа инцидентов в 2025 году. Эксперты ... указывают, что причиной является не снижение числа атак, а размывание мотивации, когда в одной атаке злоумышленники могут преследовать как политические, так и финансовые цели", - сказали в компании. По итогам прошлого года доля хакерских атак, где политическая мотивация была единственной целью или одной из нескольких, составила 70%. Как объясняют аналитики, хакеры размывают свои цели из-за того, что усложнение структуры группировки привело к необходимости финансирования - основным источником дохода становятся атаки с вымогательством, продажей данных, а также заказные взломы. Кроме этого, реализация финансовых целей наносит больший урон, чем простое разрушение инфраструктуры. Политически мотивированные хакеры, у которых мало опыта, нацелены на малый и средний бизнес, региональные и муниципальные органы управления - в таких организациях уровень информационной безопасности чаще всего ниже среднего. "Всплеск хактивизма начался после 2022 года. Сначала это во многом были одиночки, потом они начали создавать группировки, которые сегодня становятся все более профессиональными и иерархичными. Примерно с 2023 года фиксируется активное сотрудничество хактивистов и вымогателей, которое сейчас переросло в расширение компетенций и мотиваций внутри одних и тех же группировок", - говорит эксперт компании Михаил Назаров.

