Россия экспортировала в Бразилию удобрений на рекордную сумму

Россия экспортировала в Бразилию удобрений на рекордную сумму

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала в Бразилию удобрений на рекордную с 2022 года сумму, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны. Россия второй год подряд наращивала экспорт удобрений в Бразилию, прирост за прошлый год составил 8% - объемы в денежном выражении подросли до 4 миллиардов долларов. Россия является крупнейшим экспортером удобрений в Бразилию: в 2025 году она обеспечила больше четверти импортных потребностей страны. На втором месте оказался Китай (19%), на третьем - Канада (10%).

