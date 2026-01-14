Россия экспортировала в Бразилию удобрений на рекордную сумму

https://1prime.ru/20260114/rossija-866463135.html
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала в Бразилию удобрений на рекордную с 2022 года сумму, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
Россия второй год подряд наращивала экспорт удобрений в Бразилию, прирост за прошлый год составил 8% - объемы в денежном выражении подросли до 4 миллиардов долларов.
Россия является крупнейшим экспортером удобрений в Бразилию: в 2025 году она обеспечила больше четверти импортных потребностей страны. На втором месте оказался Китай (19%), на третьем - Канада (10%).
