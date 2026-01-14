https://1prime.ru/20260114/rossija-866463702.html

В России выросли продажи украшений с искусственными бриллиантами

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Продажи украшений с искусственными бриллиантами в России выросли в 2,6 раза по итогам ушедшего года по сравнению с 2024 годом, а лидером по числу продаж стала Казань, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирного холдинга Sokolov. "Продажи изделий с выращенными бриллиантами в России за 2025 год в денежном выражении выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий рост показала Казань - продажи увеличились в 4,8 раза", - сообщили в компании. Отмечается, что также в топ-5 городов по объемам продаж таких изделий вошла Уфа с ростом в четыре раза, Волгоград - в 3,9 раза, Омск - в 3,3 раза и Новосибирск - в 3,2 раза. Средний чек на украшения с выращенными бриллиантами в России составил 54,242 тысячи рубля. Самый высокий показатель был зафиксирован в Сочи - 62 тысячи рублей, Краснодаре - 60 тысяч рублей и Ростове-на-Дону - 59,25 тысячи рублей. По словам специалистов компании, чаще всего с выращенными бриллиантами россияне выбирают кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитают белое и красное золото.

