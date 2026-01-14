Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли продажи украшений с искусственными бриллиантами - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/rossija-866463702.html
В России выросли продажи украшений с искусственными бриллиантами
В России выросли продажи украшений с искусственными бриллиантами - 14.01.2026, ПРАЙМ
В России выросли продажи украшений с искусственными бриллиантами
Продажи украшений с искусственными бриллиантами в России выросли в 2,6 раза по итогам ушедшего года по сравнению с 2024 годом, а лидером по числу продаж стала... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T05:48+0300
2026-01-14T07:24+0300
бизнес
россия
экономика
казань
уфа
волгоград
sokolov
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866463702.jpg?1768364676
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Продажи украшений с искусственными бриллиантами в России выросли в 2,6 раза по итогам ушедшего года по сравнению с 2024 годом, а лидером по числу продаж стала Казань, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирного холдинга Sokolov. "Продажи изделий с выращенными бриллиантами в России за 2025 год в денежном выражении выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий рост показала Казань - продажи увеличились в 4,8 раза", - сообщили в компании. Отмечается, что также в топ-5 городов по объемам продаж таких изделий вошла Уфа с ростом в четыре раза, Волгоград - в 3,9 раза, Омск - в 3,3 раза и Новосибирск - в 3,2 раза. Средний чек на украшения с выращенными бриллиантами в России составил 54,242 тысячи рубля. Самый высокий показатель был зафиксирован в Сочи - 62 тысячи рублей, Краснодаре - 60 тысяч рублей и Ростове-на-Дону - 59,25 тысячи рублей. По словам специалистов компании, чаще всего с выращенными бриллиантами россияне выбирают кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитают белое и красное золото.
казань
уфа
волгоград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казань, уфа, волгоград, sokolov
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КАЗАНЬ, Уфа, ВОЛГОГРАД, Sokolov
05:48 14.01.2026 (обновлено: 07:24 14.01.2026)
 
В России выросли продажи украшений с искусственными бриллиантами

Sokolov: продажи украшений с искусственными бриллиантами в России выросли в 2,6 раза

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Продажи украшений с искусственными бриллиантами в России выросли в 2,6 раза по итогам ушедшего года по сравнению с 2024 годом, а лидером по числу продаж стала Казань, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирного холдинга Sokolov.
"Продажи изделий с выращенными бриллиантами в России за 2025 год в денежном выражении выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий рост показала Казань - продажи увеличились в 4,8 раза", - сообщили в компании.
Отмечается, что также в топ-5 городов по объемам продаж таких изделий вошла Уфа с ростом в четыре раза, Волгоград - в 3,9 раза, Омск - в 3,3 раза и Новосибирск - в 3,2 раза.
Средний чек на украшения с выращенными бриллиантами в России составил 54,242 тысячи рубля. Самый высокий показатель был зафиксирован в Сочи - 62 тысячи рублей, Краснодаре - 60 тысяч рублей и Ростове-на-Дону - 59,25 тысячи рублей.
По словам специалистов компании, чаще всего с выращенными бриллиантами россияне выбирают кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитают белое и красное золото.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАЗАНЬУфаВОЛГОГРАДSokolov
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала