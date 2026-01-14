Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/rossija-866465476.html
Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику
Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику - 14.01.2026, ПРАЙМ
Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику
Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику – теперь они маскируются под брокеров, предлагая заработать на криптовалюте и ценных бумагах, а ущерб... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T07:16+0300
2026-01-14T07:16+0300
банки
финансы
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866465476.jpg?1768364184
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику – теперь они маскируются под брокеров, предлагая заработать на криптовалюте и ценных бумагах, а ущерб от деятельности одной такой схемы достигает 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Что касается группировок, которые действуют по типу финансовых пирамид, то они сменили тактику. Если ранее они убеждали взять кредит, предлагая взамен вознаграждение и обещали погашение, то теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем – одна такая пирамида обманывает россиян на один миллиард рублей", - сказал он. За год сотрудники службы безопасности "Сбера" выявили 38 таких структур и совместно с правоохранительными органами смогли оперативно пресечь их деятельность. В этом направлении банк, по словам зампреда, также делает ставку на передовые технологии в борьбе с преступностью - модели искусственного интеллекта и сложные алгоритмы, которые кардинально меняют подход к расследованиям. "Наши решения позволяют как предвидеть угрозы, так и оперативно раскрывать преступления. Например, мы используем алгоритмы, анализирующие гигантские объёмы данных, которые способны выявлять связи между подозреваемыми, устанавливать их роль в преступной схеме", - пояснил Кузнецов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
07:16 14.01.2026
 
Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику

Сбербанк: организаторы финансовых пирамид в России маскируются под брокеров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику – теперь они маскируются под брокеров, предлагая заработать на криптовалюте и ценных бумагах, а ущерб от деятельности одной такой схемы достигает 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Что касается группировок, которые действуют по типу финансовых пирамид, то они сменили тактику. Если ранее они убеждали взять кредит, предлагая взамен вознаграждение и обещали погашение, то теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем – одна такая пирамида обманывает россиян на один миллиард рублей", - сказал он.
За год сотрудники службы безопасности "Сбера" выявили 38 таких структур и совместно с правоохранительными органами смогли оперативно пресечь их деятельность.
В этом направлении банк, по словам зампреда, также делает ставку на передовые технологии в борьбе с преступностью - модели искусственного интеллекта и сложные алгоритмы, которые кардинально меняют подход к расследованиям.
"Наши решения позволяют как предвидеть угрозы, так и оперативно раскрывать преступления. Например, мы используем алгоритмы, анализирующие гигантские объёмы данных, которые способны выявлять связи между подозреваемыми, устанавливать их роль в преступной схеме", - пояснил Кузнецов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
БанкиФинансыСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала