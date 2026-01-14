https://1prime.ru/20260114/rossija-866465476.html

Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику

Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику – теперь они маскируются под брокеров, предлагая заработать на криптовалюте и ценных бумагах, а ущерб от деятельности одной такой схемы достигает 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Что касается группировок, которые действуют по типу финансовых пирамид, то они сменили тактику. Если ранее они убеждали взять кредит, предлагая взамен вознаграждение и обещали погашение, то теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем – одна такая пирамида обманывает россиян на один миллиард рублей", - сказал он. За год сотрудники службы безопасности "Сбера" выявили 38 таких структур и совместно с правоохранительными органами смогли оперативно пресечь их деятельность. В этом направлении банк, по словам зампреда, также делает ставку на передовые технологии в борьбе с преступностью - модели искусственного интеллекта и сложные алгоритмы, которые кардинально меняют подход к расследованиям. "Наши решения позволяют как предвидеть угрозы, так и оперативно раскрывать преступления. Например, мы используем алгоритмы, анализирующие гигантские объёмы данных, которые способны выявлять связи между подозреваемыми, устанавливать их роль в преступной схеме", - пояснил Кузнецов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

