В России появится новый платежный инструмент для иностранцев - 14.01.2026, ПРАЙМ
В России появится новый платежный инструмент для иностранцев
В России появится новый платежный инструмент для иностранцев - 14.01.2026, ПРАЙМ
В России появится новый платежный инструмент для иностранцев
Платежный инструмент для расчетов иностранцев с помощью QR-кода появится в России, его презентация запланирована на февраль, заявил в интервью РИА Новости... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T07:46+0300
2026-01-14T07:54+0300
россия
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Платежный инструмент для расчетов иностранцев с помощью QR-кода появится в России, его презентация запланирована на февраль, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Сложности с платежами являются барьером для иностранных туристов в России после ухода иностранных платежных систем из страны. "Решения есть. Мы сейчас с рядом банков работаем над созданием платежного инструмента, который позволит иностранным туристам расплачиваться в России с помощью QR-кода. Надеемся, что уже в феврале сможем презентовать этот инструмент", - сказал Кондратьев. В декабре прошлого года замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков говорил, что трудности с расчетами для иностранных туристов на территории России будут преодолены в течение 2026 года.
2026
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_175:0:2020:1384_1920x0_80_0_0_a14562d91e506c9408548b04252dd13e.jpg
россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес, Экономика
07:46 14.01.2026 (обновлено: 07:54 14.01.2026)
 
В России появится новый платежный инструмент для иностранцев

МЭР: платежный инструмент для расчетов иностранцев с помощью QR-кода появится в России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Платежный инструмент для расчетов иностранцев с помощью QR-кода появится в России, его презентация запланирована на февраль, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Сложности с платежами являются барьером для иностранных туристов в России после ухода иностранных платежных систем из страны.
"Решения есть. Мы сейчас с рядом банков работаем над созданием платежного инструмента, который позволит иностранным туристам расплачиваться в России с помощью QR-кода. Надеемся, что уже в феврале сможем презентовать этот инструмент", - сказал Кондратьев.
В декабре прошлого года замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков говорил, что трудности с расчетами для иностранных туристов на территории России будут преодолены в течение 2026 года.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнес
 
 
