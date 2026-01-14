https://1prime.ru/20260114/rossija-866465904.html
В России появится новый платежный инструмент для иностранцев
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Платежный инструмент для расчетов иностранцев с помощью QR-кода появится в России, его презентация запланирована на февраль, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Сложности с платежами являются барьером для иностранных туристов в России после ухода иностранных платежных систем из страны.
"Решения есть. Мы сейчас с рядом банков работаем над созданием платежного инструмента, который позволит иностранным туристам расплачиваться в России с помощью QR-кода. Надеемся, что уже в феврале сможем презентовать этот инструмент", - сказал Кондратьев.
В декабре прошлого года замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков говорил, что трудности с расчетами для иностранных туристов на территории России будут преодолены в течение 2026 года.