Инфляция в России за период с 1 по 12 января составила 1,26%

2026-01-14T20:53+0300

экономика

россия

росстат

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 1 по 12 января составила 1,26%, сообщил в среду Росстат. "За период с 1 по 12 января 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 101,26%", - говорится в публикации. За отчетный период рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%. В частности, огурцы подорожали на 21,3%, помидоры - на 13,6%, картофель - на 5,8%, капуста - на 4%, морковь - на 3,8%, свекла и лук - на 3,6%, яблоки - на 2,4%, бананы - на 0,9%. За период с 1 по 12 января подорожали: водка - на 4,2%, мясные консервы - на 1,4%, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания - на 1,1% и 1% соответственно, свинина - на 0,9%, маргарин и печенье - на 0,8%, говядина, мороженая рыба и яйца - на 0,7%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мука - на 0,6%, пшеничный хлеб - на 0,5%, вареные колбасы, молоко (ультрапастеризованное), кефир, ржаной хлеб - на 0,4%, баранина, мясо кур, сосиски, сардельки, сыры, подсолнечное масло, чай - на 0,3%, молоко (пастеризованное) и макаронные изделия - на 0,2%, сметана, творог, гречка и рис - на 0,1%. Подешевели сахар и пшено - на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%, соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: туалетное мыло - на 0,8%, хозяйственное мыло - на 0,7%, сухие корма для домашних животных и зубные щетки - на 0,6%, гигиенические прокладки - на 0,5%, спички - на 0,4%, стиральные порошки - на 0,3%, пеленки для новорожденных и туалетная бумага - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты и детские подгузники - на 0,1%. Легковые автомобили иностранных марок за период 1 по 12 января подорожали на 1,5%; отечественных марок - на 1,33%. Стоимость смартфонов и телевизоров снизилась на 1%; а электропылесосов напротив выросла - на 1%. Цены на дизельное топливо выросли на 1,3%, на бензин - на 1,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, римантадин подорожал на 1,5%, анальгин - на 0,9%, нафазолин - на 0,8%, активированный уголь и нимесулид - на 0,6%, корвалол - на 0,5%, ренгалин - на 0,4%, валидол - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,2%, левомеколь - на 0,1%.

