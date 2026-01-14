Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оформление виз в США на территории России было уже недоступно - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260114/rst-866498994.html
Оформление виз в США на территории России было уже недоступно
Оформление виз в США на территории России было уже недоступно - 14.01.2026, ПРАЙМ
Оформление виз в США на территории России было уже недоступно
Оформление виз в США на территории России было уже недоступно до запрета их выдачи, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны, заявили РИА... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T18:05+0300
2026-01-14T18:05+0300
политика
бизнес
россия
сша
российский союз туриндустрии
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864262196_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_8f7035c83288d9d3934be6aa7296f9db.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Оформление виз в США на территории России было уже недоступно до запрета их выдачи, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Следует отметить, что в настоящее время оформление виз США на территории России было недоступно: заявителям требовалось выезжать за границу и подавать документы через третьи страны. Это существенно усложняло процесс получения виз и ограничивало потенциальный спрос", - сказали в РСТ. Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил о том, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
https://1prime.ru/20260114/ssha-866497215.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864262196_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_194f0a33d9566bce47dd8420a62c7baa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, российский союз туриндустрии, fox news
Политика, Бизнес, РОССИЯ, США, Российский союз туриндустрии, Fox News
18:05 14.01.2026
 
Оформление виз в США на территории России было уже недоступно

РСТ: оформление виз в США в России до запрета их выдачи было уже недоступно

© РИА Новости . Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Заграничный паспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Киркач
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Оформление виз в США на территории России было уже недоступно до запрета их выдачи, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Следует отметить, что в настоящее время оформление виз США на территории России было недоступно: заявителям требовалось выезжать за границу и подавать документы через третьи страны. Это существенно усложняло процесс получения виз и ограничивало потенциальный спрос", - сказали в РСТ.
Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил о том, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
США приостановили выдачу виз россиянам
17:47
 
ПолитикаБизнесРОССИЯСШАРоссийский союз туриндустрииFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала