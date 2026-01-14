https://1prime.ru/20260114/rst-866498994.html
Оформление виз в США на территории России было уже недоступно - 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T18:05+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Оформление виз в США на территории России было уже недоступно до запрета их выдачи, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Следует отметить, что в настоящее время оформление виз США на территории России было недоступно: заявителям требовалось выезжать за границу и подавать документы через третьи страны. Это существенно усложняло процесс получения виз и ограничивало потенциальный спрос", - сказали в РСТ. Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил о том, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
