Более 160 тысяч россиян посетили США за девять месяцев - 14.01.2026
Более 160 тысяч россиян посетили США за девять месяцев
Более 160 тысяч россиян посетили США за 9 месяцев 2025 года, это на 10% выше показателя за аналогичный период 2024 года, заявили РИА Новости в Российском союзе... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Более 160 тысяч россиян посетили США за 9 месяцев 2025 года, это на 10% выше показателя за аналогичный период 2024 года, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил о том, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. "По оценкам экспертов РСТ, по данным за 9 месяцев 2025 года США посетили около 162 тысяч российских граждан, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. В течение последнего года на рынке фиксировался рост спроса на получение американских виз со стороны россиян", - сказали в РСТ. Там также добавили, что объемы туристического потока остаются ниже доковидного уровня. Согласно официальной статистике, в 2019 году США посетили порядка 220 тысяч россиян.
19:55 14.01.2026
 
Интервью при выдаче виз в американских дипмиссиях станет меньше - госдеп
Интервью при выдаче виз в американских дипмиссиях станет меньше - госдеп
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Более 160 тысяч россиян посетили США за 9 месяцев 2025 года, это на 10% выше показателя за аналогичный период 2024 года, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил о том, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
"По оценкам экспертов РСТ, по данным за 9 месяцев 2025 года США посетили около 162 тысяч российских граждан, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. В течение последнего года на рынке фиксировался рост спроса на получение американских виз со стороны россиян", - сказали в РСТ.
Там также добавили, что объемы туристического потока остаются ниже доковидного уровня. Согласно официальной статистике, в 2019 году США посетили порядка 220 тысяч россиян.
США приостановили выдачу виз россиянам
