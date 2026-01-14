https://1prime.ru/20260114/rst-866499169.html

Более 160 тысяч россиян посетили США за девять месяцев

Более 160 тысяч россиян посетили США за девять месяцев - 14.01.2026, ПРАЙМ

Более 160 тысяч россиян посетили США за девять месяцев

Более 160 тысяч россиян посетили США за 9 месяцев 2025 года, это на 10% выше показателя за аналогичный период 2024 года, заявили РИА Новости в Российском союзе... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T19:55+0300

2026-01-14T19:55+0300

2026-01-14T19:55+0300

политика

бизнес

россия

сша

российский союз туриндустрии

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/18/757281825_0:90:600:428_1920x0_80_0_0_fa8112c7f2e37484f6c5b6202d5038f8.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Более 160 тысяч россиян посетили США за 9 месяцев 2025 года, это на 10% выше показателя за аналогичный период 2024 года, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил о том, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. "По оценкам экспертов РСТ, по данным за 9 месяцев 2025 года США посетили около 162 тысяч российских граждан, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. В течение последнего года на рынке фиксировался рост спроса на получение американских виз со стороны россиян", - сказали в РСТ. Там также добавили, что объемы туристического потока остаются ниже доковидного уровня. Согласно официальной статистике, в 2019 году США посетили порядка 220 тысяч россиян.

https://1prime.ru/20260114/ssha-866497215.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, российский союз туриндустрии, fox news