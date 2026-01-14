https://1prime.ru/20260114/rubio-866459316.html
Рубио встретится в Белом доме с главами МИД Дании и Гренландии
Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, в среду проведет в Белом доме встречу с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт.
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, в среду проведет в Белом доме встречу с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт.
Как ранее сообщал глава МИД Дании, ко встрече также присоединится американский вице-президент Джей Ди Вэнс, мероприятие пройдет в Белом доме.
После встречи в Белом доме ожидаются переговоры главы минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, главы МИД Гренландии и генсека НАТО Марка Рютте 19 января.
Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии. Демократы в американском сенате в свою очередь считают, что аннексия Гренландии США приведет к концу НАТО и войне с Европой.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
