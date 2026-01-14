Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке - 14.01.2026
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке
В 2026 году получение выплат по советским вкладам возможно - они регулируются законодательством и осуществляются через Сбербанк. При этом один рубль 1991 года... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T02:02+0300
2026-01-14T02:02+0300
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. В 2026 году получение выплат по советским вкладам возможно - они регулируются законодательством и осуществляются через Сбербанк. При этом один рубль 1991 года приравнивается к рублю 2026-го, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.По ее словам, право на компенсацию имеют граждане РФ при выполнении следующих ключевых условий:Сумма компенсации рассчитывается по формуле: Остаток вклада на 20.06.1991 × Коэффициент по возрасту × Коэффициент по сроку хранения.Коэффициент по году рождения:3 — для родившихся в 1945 году и ранее (а также их наследников).2 — для родившихся в период с 1946 по 1991 год (и их наследников).Коэффициент по сроку хранения вклада после 1991 года:Коэффициент Условие применения (год закрытия вклада)"Например, если у вкладчика 1944 года рождения на счету было 1000 рублей, и счет был закрыт в 1994 году, компенсация составит 1000 рублей × 3 × 0.8 = 2400 рублей", - пояснила Безмаленко.Для оформления компенсации нужно обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и сберегательной книжкой (по действующему вкладу). Наследнику понадобится свой паспорт, свидетельство о смерти вкладчика, документы о праве на наследство и сберкнижка (при наличии).Если сберкнижка утеряна, нужно написать в отделении банка заявление на розыск вклада. Для предварительного расчета суммы можно использовать специальный калькулятор на официальном сайте Сбербанка.Через Сбербанк наследники могут получить компенсацию на ритуальные услуги. Кроме того, можно выкупить не погашенные ранее государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сбербанка СССР, размещенные до 1 января 1992 года.
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке

Юрист Безмаленко подсчитала выплаты, которые могут дать по советской сберкнижке

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. В 2026 году получение выплат по советским вкладам возможно - они регулируются законодательством и осуществляются через Сбербанк. При этом один рубль 1991 года приравнивается к рублю 2026-го, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
Юрист объяснил, кому полагается выплата за советские вклады
15 ноября 2025, 03:03
По ее словам, право на компенсацию имеют граждане РФ при выполнении следующих ключевых условий:
  • Вклад был открыт до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР (или в госстрахорганизациях — до 1 января 1992 года).
  • Счет действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Вклады, закрытые в этот промежуток, компенсации не подлежат.
  • Получателем может быть либо владелец вклада, либо его наследник.
Сумма компенсации рассчитывается по формуле: Остаток вклада на 20.06.1991 × Коэффициент по возрасту × Коэффициент по сроку хранения.
Коэффициент по году рождения:
3 — для родившихся в 1945 году и ранее (а также их наследников).
2 — для родившихся в период с 1946 по 1991 год (и их наследников).
Коэффициент по сроку хранения вклада после 1991 года:
Коэффициент Условие применения (год закрытия вклада)
  • 1.0 Вклад действует или был закрыт в 1996-2025/2026 гг.
  • 0.9 1995 год
  • 0.8 1994 год
  • 0.7 1993 год
  • 0.6 1992 год
"Например, если у вкладчика 1944 года рождения на счету было 1000 рублей, и счет был закрыт в 1994 году, компенсация составит 1000 рублей × 3 × 0.8 = 2400 рублей", - пояснила Безмаленко.
Для оформления компенсации нужно обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и сберегательной книжкой (по действующему вкладу). Наследнику понадобится свой паспорт, свидетельство о смерти вкладчика, документы о праве на наследство и сберкнижка (при наличии).
Если сберкнижка утеряна, нужно написать в отделении банка заявление на розыск вклада. Для предварительного расчета суммы можно использовать специальный калькулятор на официальном сайте Сбербанка.
Через Сбербанк наследники могут получить компенсацию на ритуальные услуги. Кроме того, можно выкупить не погашенные ранее государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сбербанка СССР, размещенные до 1 января 1992 года.
 
