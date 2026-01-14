Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке

https://1prime.ru/20260114/sberknizhka-866400426.html

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. В 2026 году получение выплат по советским вкладам возможно - они регулируются законодательством и осуществляются через Сбербанк. При этом один рубль 1991 года приравнивается к рублю 2026-го, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.По ее словам, право на компенсацию имеют граждане РФ при выполнении следующих ключевых условий:Сумма компенсации рассчитывается по формуле: Остаток вклада на 20.06.1991 × Коэффициент по возрасту × Коэффициент по сроку хранения.Коэффициент по году рождения:3 — для родившихся в 1945 году и ранее (а также их наследников).2 — для родившихся в период с 1946 по 1991 год (и их наследников).Коэффициент по сроку хранения вклада после 1991 года:Коэффициент Условие применения (год закрытия вклада)"Например, если у вкладчика 1944 года рождения на счету было 1000 рублей, и счет был закрыт в 1994 году, компенсация составит 1000 рублей × 3 × 0.8 = 2400 рублей", - пояснила Безмаленко.Для оформления компенсации нужно обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и сберегательной книжкой (по действующему вкладу). Наследнику понадобится свой паспорт, свидетельство о смерти вкладчика, документы о праве на наследство и сберкнижка (при наличии).Если сберкнижка утеряна, нужно написать в отделении банка заявление на розыск вклада. Для предварительного расчета суммы можно использовать специальный калькулятор на официальном сайте Сбербанка.Через Сбербанк наследники могут получить компенсацию на ритуальные услуги. Кроме того, можно выкупить не погашенные ранее государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сбербанка СССР, размещенные до 1 января 1992 года.

