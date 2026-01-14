Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семья из четырех человек сможет получить до 89,4 тысячи рублей в 2026 году - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/semja-866461283.html
Семья из четырех человек сможет получить до 89,4 тысячи рублей в 2026 году
Семья из четырех человек сможет получить до 89,4 тысячи рублей в 2026 году - 14.01.2026, ПРАЙМ
Семья из четырех человек сможет получить до 89,4 тысячи рублей в 2026 году
Российская семья из четырех человек в 2026 году сможет получить до 89,4 тысячи рублей в качестве "налогового кешбэка", который вводится с 1 января, следует из... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T03:02+0300
2026-01-14T03:02+0300
бизнес
экономика
россия
рф
александр новак
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866461283.jpg?1768348936
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская семья из четырех человек в 2026 году сможет получить до 89,4 тысячи рублей в качестве "налогового кешбэка", который вводится с 1 января, следует из расчетов РИА Новости по открытым данным. Семейная налоговая выплата с января, как ранее подсчитало РИА Новости, будет доступна семьям с двумя родителями, которые совокупно получали в прошедшем году не более 106,4 тысячи рублей в месяц. При этом в семьях с одним родителем и двумя детьми верхняя граница доходов составит 79,8 тысячи рублей. В год семья из двух родителей и двух детей сможет получить максимум 89,4 тысячи рублей в рамках этой льготы, а семья с одним родителем и двумя детьми - до 67 тысяч рублей. Со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал этот вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. Вице-премьер РФ Александр Новак в начале декабря говорил, что семейную налоговую выплату со следующего года получат 4,2 миллиона российских семей, имеющих двух и более детей.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, александр новак, минфин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Минфин
03:02 14.01.2026
 
Семья из четырех человек сможет получить до 89,4 тысячи рублей в 2026 году

Семья из четырех человек в 2026 году получит до 89,4 тысячи рублей в качестве кешбэка

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская семья из четырех человек в 2026 году сможет получить до 89,4 тысячи рублей в качестве "налогового кешбэка", который вводится с 1 января, следует из расчетов РИА Новости по открытым данным.
Семейная налоговая выплата с января, как ранее подсчитало РИА Новости, будет доступна семьям с двумя родителями, которые совокупно получали в прошедшем году не более 106,4 тысячи рублей в месяц. При этом в семьях с одним родителем и двумя детьми верхняя граница доходов составит 79,8 тысячи рублей.
В год семья из двух родителей и двух детей сможет получить максимум 89,4 тысячи рублей в рамках этой льготы, а семья с одним родителем и двумя детьми - до 67 тысяч рублей.
Со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.
Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал этот вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
Вице-премьер РФ Александр Новак в начале декабря говорил, что семейную налоговую выплату со следующего года получат 4,2 миллиона российских семей, имеющих двух и более детей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФАлександр НовакМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала