Семья из четырех человек сможет получить до 89,4 тысячи рублей в 2026 году

Семья из четырех человек сможет получить до 89,4 тысячи рублей в 2026 году

2026-01-14T03:02+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская семья из четырех человек в 2026 году сможет получить до 89,4 тысячи рублей в качестве "налогового кешбэка", который вводится с 1 января, следует из расчетов РИА Новости по открытым данным. Семейная налоговая выплата с января, как ранее подсчитало РИА Новости, будет доступна семьям с двумя родителями, которые совокупно получали в прошедшем году не более 106,4 тысячи рублей в месяц. При этом в семьях с одним родителем и двумя детьми верхняя граница доходов составит 79,8 тысячи рублей. В год семья из двух родителей и двух детей сможет получить максимум 89,4 тысячи рублей в рамках этой льготы, а семья с одним родителем и двумя детьми - до 67 тысяч рублей. Со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал этот вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. Вице-премьер РФ Александр Новак в начале декабря говорил, что семейную налоговую выплату со следующего года получат 4,2 миллиона российских семей, имеющих двух и более детей.

