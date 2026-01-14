https://1prime.ru/20260114/serebro-866466501.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
рынок
comex
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в среду утром более чем на 5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.23 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,27% - до 90,905 доллара за унцию, минутами ранее показатель впервые поднялся до максимального уровня в 91,343 доллара.
