Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на серебро впервые в истории превысила 92 доллара за унцию - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/serebro-866492112.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 92 доллара за унцию
Цена на серебро впервые в истории превысила 92 доллара за унцию - 14.01.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро впервые в истории превысила 92 доллара за унцию
Биржевая цена на серебро подскакивает на 6,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 92 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T17:10+0300
2026-01-14T17:10+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает на 6,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 92 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.01 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,49% - до 91,918 доллара за унцию. Минутами ранее показатель поднимался до нового исторического максимума в 92,105 доллара.
https://1prime.ru/20260113/serebro-866454656.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a500ce6f5137ebdf0f138878e01ffe1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
17:10 14.01.2026
 
Цена на серебро впервые в истории превысила 92 доллара за унцию

Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 92 доллара

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает на 6,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 92 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.01 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,49% - до 91,918 доллара за унцию. Минутами ранее показатель поднимался до нового исторического максимума в 92,105 доллара.
Слитки серебра - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Цены на серебро могут достичь $100 за унцию, считает эксперт
Вчера, 20:16
 
ЭкономикаРынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала