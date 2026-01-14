Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026
https://1prime.ru/20260114/shmygal-866490550.html
Рада назначила Шмыгаля министром энергетики Украины
Рада назначила Шмыгаля министром энергетики Украины
Рада назначила Шмыгаля министром энергетики Украины
Верховная рада со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьером Украины. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T15:40+0300
2026-01-14T15:40+0300
газ
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
сбу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861198336_0:40:1863:1088_1920x0_80_0_0_e71416d20e19ed6cb68954bcc7906b9f.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Верховная рада со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьером Украины. Накануне украинский парламент поддержал отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины, а Михаила Федорова - с должности министра цифровой трансформации. Кроме того, Верховная рада поддержала отставку Василия Малюка с должности главы СБУ. При этом, как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, Верховной раде во вторник не хватило голосов для назначения Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Назначение Шмыгаля в среду поддержали 248 депутатов. Трансляцию заседания вел YouTube-канал телеканала "Рада". Владимир Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний тогда же заявил об уходе с должности. Также Зеленский заявил, что предложил Федорову стать министром обороны, а Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
https://1prime.ru/20260103/ukraina-866170624.html
украина
газ, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, сбу, рада
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
3 января, 07:00
 
ГазУКРАИНАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСБУРада
 
 
