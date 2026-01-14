Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сибуправтодор рекомендовал перенести междугородние поездки из-за морозов - 14.01.2026
Сибуправтодор рекомендовал перенести междугородние поездки из-за морозов
КЕМЕРОВО, 14 янв - ПРАЙМ. Сибуправтодор рекомендует жителям Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей перенести междугородние поездки из-за стремительно снижающейся температуры. "Температура воздуха стремительно снижается и в течение ближайших суток может достичь экстремальных отметок: до минус 30 - минус 35 градусов Цельсия, местами до минус 40 градусов Цельсия и ниже. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до 17 января в Омской области и до 20 января - в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Настоятельно рекомендуем перенести междугородние поездки до потепления", - говорится в сообщении Сибуправтодора. Подчеркивается, что при неотложном выезде необходимо убедиться в исправности автомобиля и средств связи, а также иметь с собой теплые вещи, средства обогрева и запас топлива. Ведомство уточняет, что на федеральных дорогах в усиленном режиме ведется патрулирование для оперативного оказания помощи водителям в нештатных ситуациях и обеспечения бесперебойного проезда. "Телефоны круглосуточных диспетчерских ФКУ "Сибуправтодор": в Новосибирской области (383)262-62-72, 8-913-943-12-74; в Кемеровской и Томской областях 8(3842) 75-26-22, 8-961-707-85-69; в Омской области 8(3812) 40-70-16, 8-913-670-12-36", - сообщает ведомство. В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефону 112.
07:07 14.01.2026 (обновлено: 07:10 14.01.2026)
 
Сибуправтодор рекомендовал перенести междугородние поездки из-за морозов

КЕМЕРОВО, 14 янв - ПРАЙМ. Сибуправтодор рекомендует жителям Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей перенести междугородние поездки из-за стремительно снижающейся температуры.
"Температура воздуха стремительно снижается и в течение ближайших суток может достичь экстремальных отметок: до минус 30 - минус 35 градусов Цельсия, местами до минус 40 градусов Цельсия и ниже. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до 17 января в Омской области и до 20 января - в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Настоятельно рекомендуем перенести междугородние поездки до потепления", - говорится в сообщении Сибуправтодора.
Подчеркивается, что при неотложном выезде необходимо убедиться в исправности автомобиля и средств связи, а также иметь с собой теплые вещи, средства обогрева и запас топлива.
Ведомство уточняет, что на федеральных дорогах в усиленном режиме ведется патрулирование для оперативного оказания помощи водителям в нештатных ситуациях и обеспечения бесперебойного проезда.
"Телефоны круглосуточных диспетчерских ФКУ "Сибуправтодор": в Новосибирской области (383)262-62-72, 8-913-943-12-74; в Кемеровской и Томской областях 8(3842) 75-26-22, 8-961-707-85-69; в Омской области 8(3812) 40-70-16, 8-913-670-12-36", - сообщает ведомство.
В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефону 112.
 
