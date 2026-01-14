Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве возбудили дело о мошенничестве в госконтракте на кабели - 14.01.2026
В Москве возбудили дело о мошенничестве в госконтракте на кабели
происшествия
россия
общество
рф
москва
ск рф
минобороны рф
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов на поставку кабельной продукции, сообщил Telegram-канал военных следственных органов СК РФ. "В Москве военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Титан" Халида Керимова и иных участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (часть 4 статья 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с 2022 по 2025 год между государственным заказчиком и компанией "Титан" заключались контракты на поставку кабельной продукции на сумму свыше 500 миллионов рублей. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Керимова. Фигуранты дела, предоставляя заведомо ложные финансовые документы, похитили часть средств, причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ. "У следствия имеются сведения, что в указанный период Керимов путем предоставления заведомо ложных финансовых документов похитил денежные средства в размере более 170 миллионов рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - заключили следователи.
россия, общество, рф, москва, ск рф, минобороны рф
Происшествия
18:53 14.01.2026
 
В Москве возбудили дело о мошенничестве в госконтракте на кабели

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов на поставку кабельной продукции, сообщил Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.
Москве военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Титан" Халида Керимова и иных участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (часть 4 статья 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2022 по 2025 год между государственным заказчиком и компанией "Титан" заключались контракты на поставку кабельной продукции на сумму свыше 500 миллионов рублей. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Керимова. Фигуранты дела, предоставляя заведомо ложные финансовые документы, похитили часть средств, причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.
"У следствия имеются сведения, что в указанный период Керимов путем предоставления заведомо ложных финансовых документов похитил денежные средства в размере более 170 миллионов рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - заключили следователи.
