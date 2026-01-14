Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-14T00:28+0300
2026-01-14T00:28+0300
экономика
общество
юлия тимошенко
набу
рада
Экономика, Общество , Юлия Тимошенко, НАБУ, Рада
00:28 14.01.2026
 
СМИ: в офисе партии Тимошенко проходят обыски

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны проводят обыски в офисе партии бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина", сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.
"Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в офисе партии "Батькивщина", - сообщает издание.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.
 
