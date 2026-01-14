https://1prime.ru/20260114/smi-866459577.html
СМИ: в офисе партии Тимошенко проходят обыски
СМИ: в офисе партии Тимошенко проходят обыски - 14.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: в офисе партии Тимошенко проходят обыски
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны проводят обыски в офисе партии бывшего... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T00:28+0300
2026-01-14T00:28+0300
2026-01-14T00:28+0300
экономика
общество
юлия тимошенко
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866459577.jpg?1768339692
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны проводят обыски в офисе партии бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина", сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.
"Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в офисе партии "Батькивщина", - сообщает издание.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , юлия тимошенко, набу, рада
Экономика, Общество , Юлия Тимошенко, НАБУ, Рада
СМИ: в офисе партии Тимошенко проходят обыски
"Украинская правда": НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина"
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны проводят обыски в офисе партии бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина", сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.
"Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в офисе партии "Батькивщина", - сообщает издание.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.