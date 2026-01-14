https://1prime.ru/20260114/smi-866503041.html
СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита
СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Следователи французского антимонопольного регулятора посетили четыре крупные аудиторские компании Франции с необъявленным визитом, их подозревают в сговоре на рынке аудита, пишет газета Lettre. "Аудиторских гигантов - Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY и KPMG - неожиданно посетили следователи французского антимонопольного регулятора. Орган подозревает сговор на рынке финансового аудита и аудита устойчивого развития", - говорится в статье издания.
