Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20260114/smi-866503041.html
СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита
СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита - 14.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита
Следователи французского антимонопольного регулятора посетили четыре крупные аудиторские компании Франции с необъявленным визитом, их подозревают в сговоре на... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T22:22+0300
2026-01-14T22:22+0300
мошенничество
мировая экономика
франция
deloitte
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696358_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5cdff3401de94f7b34b10123ee54a74.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Следователи французского антимонопольного регулятора посетили четыре крупные аудиторские компании Франции с необъявленным визитом, их подозревают в сговоре на рынке аудита, пишет газета Lettre. "Аудиторских гигантов - Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY и KPMG - неожиданно посетили следователи французского антимонопольного регулятора. Орган подозревает сговор на рынке финансового аудита и аудита устойчивого развития", - говорится в статье издания.
https://1prime.ru/20260114/figaro-866494323.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696358_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f92b659cbf956b689a912f5b4564dac7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, deloitte
Мошенничество, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Deloitte
22:22 14.01.2026
 
СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита

Lettre: французских аудиторских гигантов подозревают в сговоре на рынке аудита

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Следователи французского антимонопольного регулятора посетили четыре крупные аудиторские компании Франции с необъявленным визитом, их подозревают в сговоре на рынке аудита, пишет газета Lettre.
"Аудиторских гигантов - Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY и KPMG - неожиданно посетили следователи французского антимонопольного регулятора. Орган подозревает сговор на рынке финансового аудита и аудита устойчивого развития", - говорится в статье издания.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Во Франции рост случаев сверхзадолженности превысил ожидания
18:29
 
МошенничествоМировая экономикаФРАНЦИЯDeloitte
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала