СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита

СМИ: французских аудиторов заподозрили в сговоре на рынке аудита

2026-01-14T22:22+0300

мошенничество

мировая экономика

франция

deloitte

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Следователи французского антимонопольного регулятора посетили четыре крупные аудиторские компании Франции с необъявленным визитом, их подозревают в сговоре на рынке аудита, пишет газета Lettre. "Аудиторских гигантов - Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY и KPMG - неожиданно посетили следователи французского антимонопольного регулятора. Орган подозревает сговор на рынке финансового аудита и аудита устойчивого развития", - говорится в статье издания.

франция

мировая экономика, франция, deloitte