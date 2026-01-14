https://1prime.ru/20260114/ssha-866460374.html

СМИ: США могут усилить санкции против Ирана

СМИ: США могут усилить санкции против Ирана - 14.01.2026

СМИ: США могут усилить санкции против Ирана

США могут попытаться еще больше усилить санкционное давление на Иран на фоне протестов в исламской республике, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... | 14.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. США могут попытаться еще больше усилить санкционное давление на Иран на фоне протестов в исламской республике, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника. "Среди рассматриваемых (Вашингтоном - ред.) вариантов - новые санкции против ключевых фигур или против энергетического или банковского сектора Ирана", - сообщает телеканал. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

