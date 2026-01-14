https://1prime.ru/20260114/ssha-866460374.html
СМИ: США могут усилить санкции против Ирана
СМИ: США могут усилить санкции против Ирана - 14.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: США могут усилить санкции против Ирана
США могут попытаться еще больше усилить санкционное давление на Иран на фоне протестов в исламской республике, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T01:43+0300
2026-01-14T01:43+0300
2026-01-14T01:43+0300
мировая экономика
экономика
иран
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866460374.jpg?1768344220
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. США могут попытаться еще больше усилить санкционное давление на Иран на фоне протестов в исламской республике, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.
"Среди рассматриваемых (Вашингтоном - ред.) вариантов - новые санкции против ключевых фигур или против энергетического или банковского сектора Ирана", - сообщает телеканал.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, сша, вашингтон
Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН
СМИ: США могут усилить санкции против Ирана
ABC: США могут усилить санкции против ключевых фигур в Иране
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. США могут попытаться еще больше усилить санкционное давление на Иран на фоне протестов в исламской республике, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.
"Среди рассматриваемых (Вашингтоном - ред.) вариантов - новые санкции против ключевых фигур или против энергетического или банковского сектора Ирана", - сообщает телеканал.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.