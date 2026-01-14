США и Армения создадут СП по развитию транспортных путей

https://1prime.ru/20260114/ssha-866460698.html

Добавлены подробности (4-5 абзацы), бэкграунд (6-7 абзацы). ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company, у США будет контрольный пакет, сообщил в среду американский госдеп. "Проект TRIPP будет разрабатываться в пределах обозначенных транзитных маршрутов на территории Армении, в местах, которые будут определены позднее, при этом будет сохраняться полный суверенитет Армении над всеми участками, задействованными в проекте, в пределах суверенной территории Армении", - говорится в дорожной карте проекта, опубликованной по итогам встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Уточняется, что разработку и внедрение инфраструктуры TRIPP призвана обеспечить компания TRIPP Development Company, в которой "контрольный пакет акций будет принадлежать США, а надзор будет оставаться за Арменией". В компании, которая будет заниматься реализацией "Маршрута Трампа" (TRIPP), у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%. Проект может включать права на разработку железнодорожных путей, автомобильных дорог, энергетической и волоконно-оптической инфрастуктуры, отмечается в документе. При этом за Арменией остается право контроля над национальной безопасностью и правоохранительными органами, а также право доступа ко всем районам на суверенной территории. По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.

мировая экономика, армения, сша, ереван, марко рубио, марк рубио, никол пашинян, мид