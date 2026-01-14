https://1prime.ru/20260114/ssha-866461703.html

В США предложили запретить аннексию территорий союзников по НАТО

2026-01-14T03:26+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

гренландия

дания

дональд трамп

нато

ес

ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США, Лиза Мурковски и Джин Шахин, на фоне планов президента США Дональда Трампа по захвату Гренландии представили законопроект, запрещающий аннексию Соединенными Штатами территорий союзников по НАТО, говорится в заявлении на официальном сайте Мурковски. "Сегодня сенаторы США Лиза Мурковски и Джин Шахин представили Закон о защите единства НАТО, межпартийный законопроект, направленный на запрет использования средств министерства обороны США или государственного департамента США для блокады, оккупации, аннексии или иного установления контроля над суверенной территорией государства-члена НАТО без согласия соответствующего союзника или без санкции Североатлантического совета", - говорится в заявлении. Как следует из заявления, законопроект также запрещает использование средства госдепа для разработки, поддержки или реализации планов таких действий против союзников по альянсу. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

