В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов - 14.01.2026
В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов
В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов - 14.01.2026, ПРАЙМ
В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов
Несколько сенаторов США представили законопроект, которым предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов, говорится в... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T03:29+0300
2026-01-14T03:29+0300
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Несколько сенаторов США представили законопроект, которым предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов, говорится в заявлении сенатора Берни Сандерса. Законопроект представлен в ответ на переименование Кеннеди-центра в Центр Трампа и Кеннеди и Институт мира США в Институт мира имени Трампа. "Присвоение Трампом своего имени федеральным зданиям - это высокомерно и это незаконно. Мы должны положить конец этому нарциссизму - и именно это делает данный законопроект", - заявил Сандерс. Соответствующий законопроект запретит "присвоение федеральным зданиям имен действующих президентов", отмечается там же. К инициативе присоединились несколько сенаторов, в том числе лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер.
03:29 14.01.2026
 
В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов

Сенаторы предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов

ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Несколько сенаторов США представили законопроект, которым предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов, говорится в заявлении сенатора Берни Сандерса.
Законопроект представлен в ответ на переименование Кеннеди-центра в Центр Трампа и Кеннеди и Институт мира США в Институт мира имени Трампа.
"Присвоение Трампом своего имени федеральным зданиям - это высокомерно и это незаконно. Мы должны положить конец этому нарциссизму - и именно это делает данный законопроект", - заявил Сандерс.
Соответствующий законопроект запретит "присвоение федеральным зданиям имен действующих президентов", отмечается там же.
К инициативе присоединились несколько сенаторов, в том числе лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер.
 
