https://1prime.ru/20260114/ssha-866461912.html
В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов
В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов - 14.01.2026, ПРАЙМ
В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов
Несколько сенаторов США представили законопроект, которым предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов, говорится в... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T03:29+0300
2026-01-14T03:29+0300
2026-01-14T03:29+0300
экономика
бизнес
общество
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866461912.jpg?1768350570
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Несколько сенаторов США представили законопроект, которым предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов, говорится в заявлении сенатора Берни Сандерса.
Законопроект представлен в ответ на переименование Кеннеди-центра в Центр Трампа и Кеннеди и Институт мира США в Институт мира имени Трампа.
"Присвоение Трампом своего имени федеральным зданиям - это высокомерно и это незаконно. Мы должны положить конец этому нарциссизму - и именно это делает данный законопроект", - заявил Сандерс.
Соответствующий законопроект запретит "присвоение федеральным зданиям имен действующих президентов", отмечается там же.
К инициативе присоединились несколько сенаторов, в том числе лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , сша
Экономика, Бизнес, Общество , США
В США предложили запретить называть федеральные здания в часть президентов
Сенаторы предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Несколько сенаторов США представили законопроект, которым предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов, говорится в заявлении сенатора Берни Сандерса.
Законопроект представлен в ответ на переименование Кеннеди-центра в Центр Трампа и Кеннеди и Институт мира США в Институт мира имени Трампа.
"Присвоение Трампом своего имени федеральным зданиям - это высокомерно и это незаконно. Мы должны положить конец этому нарциссизму - и именно это делает данный законопроект", - заявил Сандерс.
Соответствующий законопроект запретит "присвоение федеральным зданиям имен действующих президентов", отмечается там же.
К инициативе присоединились несколько сенаторов, в том числе лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер.