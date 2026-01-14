https://1prime.ru/20260114/ssha-866462616.html

В США заявили о скором повышении цены на российскую нефть

2026-01-14T04:47+0300

энергетика

экономика

россия

сша

рф

украина

линдси грэм

дональд трамп

владимир зеленский

ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Автор законопроекта о новых санкциях США против России, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил о якобы скором повышении цены для покупателей российской нефти после своего разговора с Владимиром Зеленским. "Для тех, кто покупает дешевую российскую нефть… цена скоро вырастет", - написал он в соцсети Х по итогам видеозвонка с Зеленским. Грэм также отметил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает его законопроект, однако не привел точных сроков рассмотрения документа сенатом США. Верхняя палата американского конгресса на этой неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций против России. Документ пылился в сенате с апреля прошлого года, однако на прошлой неделе Грэм сообщил, что Трамп дал проекту "зеленый свет". Известный своей антироссийской риторикой Грэм также выразил надежду, что голосование может пройти уже на этой неделе. Сам Трамп подтвердил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, но выразил надежду, что использовать его не придется. Документом предусматривается введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.

2026

