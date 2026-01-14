"Нацелиться внутрь России": в США высказались о применении ядерного оружия
Полковник Макгрегор: Западу следует опасаться жесткой российской реакции на провокации
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия в России
Учения по применению нестратегического ядерного оружия в России. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Западным странам стоит серьезно задуматься о своих стратегиях в отношении России, учитывая ее поведение по вопросу применения ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
"У нас слишком много безрассудных людей, пытающихся на что-то нацелиться внутрь России. Они хотят это не только для того, чтобы нанести ущерб российскому военному потенциалу, но и для того, чтобы просто унизить Россию. Но если вы попытаетесь унизить их, вы будете удивлены, чем русские будут готовы ответить", — рассказал военный.
Он подчеркнул, что Западу грозят серьезные последствия даже в случае атаки с применением обычного вооружения.
"Русские переосмыслили некоторые из своих предположений о применении ядерного оружия. И мы неприятно близки к позиции, когда русские могут дать жесткий отпор, вне зависимости от того, что по ним будет выпущено", — рассказал военный.
Ранее президент России Владимир Путин ясно обозначил, что Москва сохраняет за собой право на использование ядерного оружия в случае агрессии против нее или Белоруссии, включая сценарии, при которых критическая угроза исходит от обычных вооружений противника.