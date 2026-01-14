Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нацелиться внутрь России": в США высказались о применении ядерного оружия - 14.01.2026
"Нацелиться внутрь России": в США высказались о применении ядерного оружия
"Нацелиться внутрь России": в США высказались о применении ядерного оружия - 14.01.2026, ПРАЙМ
"Нацелиться внутрь России": в США высказались о применении ядерного оружия
Западным странам стоит серьезно задуматься о своих стратегиях в отношении России, учитывая ее поведение по вопросу применения ядерного оружия в ответ на военные | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Западным странам стоит серьезно задуматься о своих стратегиях в отношении России, учитывая ее поведение по вопросу применения ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале."У нас слишком много безрассудных людей, пытающихся на что-то нацелиться внутрь России. Они хотят это не только для того, чтобы нанести ущерб российскому военному потенциалу, но и для того, чтобы просто унизить Россию. Но если вы попытаетесь унизить их, вы будете удивлены, чем русские будут готовы ответить", — рассказал военный. Он подчеркнул, что Западу грозят серьезные последствия даже в случае атаки с применением обычного вооружения."Русские переосмыслили некоторые из своих предположений о применении ядерного оружия. И мы неприятно близки к позиции, когда русские могут дать жесткий отпор, вне зависимости от того, что по ним будет выпущено", — рассказал военный. Ранее президент России Владимир Путин ясно обозначил, что Москва сохраняет за собой право на использование ядерного оружия в случае агрессии против нее или Белоруссии, включая сценарии, при которых критическая угроза исходит от обычных вооружений противника.
05:49 14.01.2026
 
"Нацелиться внутрь России": в США высказались о применении ядерного оружия

Полковник Макгрегор: Западу следует опасаться жесткой российской реакции на провокации

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Западным странам стоит серьезно задуматься о своих стратегиях в отношении России, учитывая ее поведение по вопросу применения ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
"У нас слишком много безрассудных людей, пытающихся на что-то нацелиться внутрь России. Они хотят это не только для того, чтобы нанести ущерб российскому военному потенциалу, но и для того, чтобы просто унизить Россию. Но если вы попытаетесь унизить их, вы будете удивлены, чем русские будут готовы ответить", — рассказал военный.
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии
30 ноября 2025, 17:26
Он подчеркнул, что Западу грозят серьезные последствия даже в случае атаки с применением обычного вооружения.
"Русские переосмыслили некоторые из своих предположений о применении ядерного оружия. И мы неприятно близки к позиции, когда русские могут дать жесткий отпор, вне зависимости от того, что по ним будет выпущено", — рассказал военный.
Ранее президент России Владимир Путин ясно обозначил, что Москва сохраняет за собой право на использование ядерного оружия в случае агрессии против нее или Белоруссии, включая сценарии, при которых критическая угроза исходит от обычных вооружений противника.
"Висит на волоске": на Западе опасаются за свое существование из-за Украины
1 января, 07:01
 
