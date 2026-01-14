https://1prime.ru/20260114/ssha-866493556.html

Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,6%

2026-01-14T17:59+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,6% по отношению к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,4%. При этом розничные продаж в октябре снизились на 0,1% к сентябрю, ранее сообщалось о нулевой динамике. Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в ноябре вырос на 0,5% в месячном выражении. В октябре показатель поднялся на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.

