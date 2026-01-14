Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, мировая экономика, сша
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США
17:59 14.01.2026
 
Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,6%

Министерство торговли США: розничные продажи в ноябре выросли на 0,6%

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,6% по отношению к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,4%.
При этом розничные продаж в октябре снизились на 0,1% к сентябрю, ранее сообщалось о нулевой динамике.
Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в ноябре вырос на 0,5% в месячном выражении. В октябре показатель поднялся на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.
Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике.
Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
