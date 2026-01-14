https://1prime.ru/20260114/ssha-866497059.html

Госдеп приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран

Госдеп приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран - 14.01.2026, ПРАЙМ

Госдеп приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран

Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями, сообщает в среду телеканал Fox News со... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T17:44+0300

2026-01-14T17:44+0300

2026-01-14T17:44+0300

политика

бизнес

мировая экономика

сша

сомали

афганистан

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg

ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства. Согласно документу, с которым ознакомилось издание, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. В перечень стран, в отношении которых вводится пауза, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других, отмечает Fox News.

https://1prime.ru/20260114/aei-866490240.html

сша

сомали

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, сомали, афганистан, fox news