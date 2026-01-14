https://1prime.ru/20260114/ssha-866497059.html
Госдеп приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран
2026-01-14T17:44+0300
2026-01-14T17:44+0300
2026-01-14T17:44+0300
политика
бизнес
мировая экономика
сша
сомали
афганистан
fox news
ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства. Согласно документу, с которым ознакомилось издание, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. В перечень стран, в отношении которых вводится пауза, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других, отмечает Fox News.
сша
сомали
афганистан
