США приостановили выдачу виз россиянам

2026-01-14T17:47+0300

ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Решение о приостановке выдачи виз США гражданам 75 стран, включая Россию, вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебный документ госдепа. "Пауза (в выдаче виз - ред.) начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", - говорится в сообщении.

