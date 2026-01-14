Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
политика
мировая экономика
бизнес
сша
fox news
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Решение о приостановке выдачи виз США гражданам 75 стран, включая Россию, вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебный документ госдепа. "Пауза (в выдаче виз - ред.) начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", - говорится в сообщении.
сша
мировая экономика, бизнес, сша, fox news
Политика, Мировая экономика, Бизнес, США, Fox News
17:47 14.01.2026
 
США приостановили выдачу виз россиянам

Fox News: приостановка выдачи виз США россиянам начнется 21 января

© РИА НовостиГосдепартамент США
Госдепартамент США. Архивное фото
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Решение о приостановке выдачи виз США гражданам 75 стран, включая Россию, вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебный документ госдепа.
"Пауза (в выдаче виз - ред.) начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", - говорится в сообщении.
ПолитикаМировая экономикаБизнесСШАFox News
 
 
