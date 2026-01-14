https://1prime.ru/20260114/ssha-866497215.html
США приостановили выдачу виз россиянам
2026-01-14T17:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Решение о приостановке выдачи виз США гражданам 75 стран, включая Россию, вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебный документ госдепа. "Пауза (в выдаче виз - ред.) начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", - говорится в сообщении.
