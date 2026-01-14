Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260114/ssha-866503854.html
2026-01-14T22:12+0300
2026-01-14T22:13+0300
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но также Китаю, Северной Корее и Ирану, сообщил основатель и редактор независимого информационного ресурса Geopolitical Economy Report Бен Нортон в социальной сети X. "Глава НАТО ясно дал понять, что &lt;…&gt; империалистический альянс воюет не только с Россией, но и с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Между тем, Трамп плюет в лицо своим европейским союзникам", — написал он. Нортон также обратил внимание на притязания Евросоюза на страны Глобального Юга. В конце декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова письменно оформить отсутствие агрессивных намерений в отношении стран НАТО и Европейского Союза, и Москва открыта для диалога. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что подобное соглашение может быть достигнуто исключительно на основе взаимности. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могли бы представлять потенциальную опасность для ее интересов.
22:12 14.01.2026 (обновлено: 22:13 14.01.2026)
 
В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но также Китаю, Северной Корее и Ирану, сообщил основатель и редактор независимого информационного ресурса Geopolitical Economy Report Бен Нортон в социальной сети X.
"Глава НАТО ясно дал понять, что <…> империалистический альянс воюет не только с Россией, но и с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Между тем, Трамп плюет в лицо своим европейским союзникам", — написал он.
Нортон также обратил внимание на притязания Евросоюза на страны Глобального Юга.
В конце декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова письменно оформить отсутствие агрессивных намерений в отношении стран НАТО и Европейского Союза, и Москва открыта для диалога. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что подобное соглашение может быть достигнуто исключительно на основе взаимности.
В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могли бы представлять потенциальную опасность для ее интересов.
 
