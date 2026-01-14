https://1prime.ru/20260114/ssha-866503854.html
В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией
В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией - 14.01.2026, ПРАЙМ
В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но также Китаю, Северной Корее и Ирану, сообщил основатель и... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T22:12+0300
2026-01-14T22:12+0300
2026-01-14T22:13+0300
мировая экономика
россия
китай
иран
москва
мария захарова
сергей лавров
нато
марк рютте
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926686_0:11:3604:2038_1920x0_80_0_0_72916318aeb0f557509c7af0d7129b1f.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но также Китаю, Северной Корее и Ирану, сообщил основатель и редактор независимого информационного ресурса Geopolitical Economy Report Бен Нортон в социальной сети X. "Глава НАТО ясно дал понять, что <…> империалистический альянс воюет не только с Россией, но и с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Между тем, Трамп плюет в лицо своим европейским союзникам", — написал он. Нортон также обратил внимание на притязания Евросоюза на страны Глобального Юга. В конце декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова письменно оформить отсутствие агрессивных намерений в отношении стран НАТО и Европейского Союза, и Москва открыта для диалога. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что подобное соглашение может быть достигнуто исключительно на основе взаимности. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могли бы представлять потенциальную опасность для ее интересов.
китай
иран
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926686_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_d0964bc01ea42af7502109e5cba59a73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, иран, москва, мария захарова, сергей лавров, нато, марк рютте, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИРАН, МОСКВА, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО, Марк Рютте, ЕС
В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией
Редактор Нортон: НАТО воюет не только с Россией, но и с КНР, Северной Кореей и Ираном