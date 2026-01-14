https://1prime.ru/20260114/ssha-866503854.html

В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией

В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией - 14.01.2026, ПРАЙМ

В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но также Китаю, Северной Корее и Ирану, сообщил основатель и... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T22:12+0300

2026-01-14T22:12+0300

2026-01-14T22:13+0300

мировая экономика

россия

китай

иран

москва

мария захарова

сергей лавров

нато

марк рютте

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926686_0:11:3604:2038_1920x0_80_0_0_72916318aeb0f557509c7af0d7129b1f.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но также Китаю, Северной Корее и Ирану, сообщил основатель и редактор независимого информационного ресурса Geopolitical Economy Report Бен Нортон в социальной сети X. "Глава НАТО ясно дал понять, что <…> империалистический альянс воюет не только с Россией, но и с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Между тем, Трамп плюет в лицо своим европейским союзникам", — написал он. Нортон также обратил внимание на притязания Евросоюза на страны Глобального Юга. В конце декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова письменно оформить отсутствие агрессивных намерений в отношении стран НАТО и Европейского Союза, и Москва открыта для диалога. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что подобное соглашение может быть достигнуто исключительно на основе взаимности. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могли бы представлять потенциальную опасность для ее интересов.

китай

иран

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, иран, москва, мария захарова, сергей лавров, нато, марк рютте, ес