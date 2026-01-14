https://1prime.ru/20260114/ssha-866503998.html

В США продлили действие пошлин на российский кремний

ВАШИНГТОН, 14 янв – ПРАЙМ. Администрация Дональда Трампа продлила действие антидемпинговых пошлин на российский металлический кремний, ссылаясь на якобы потенциальный ущерб для американской промышленности, сообщает минторг США. "По решению министерства торговли США и комиссии по международной торговле, отмена антидемпинговых пошлин на металлический кремний из РФ, по всей вероятности, приведет к повторению демпинга и материальному ущербу для американской промышленности", - говорится в документе министерства, с которым ознакомилось РИА Новости. Продление действия указа о пошлинах от 26 марта 2023 года на российский металлический кремний вступит задним числом от 2 января 2026 года, отмечается в документе. При этом в документе не разъясняется о каком ущербе американской промышленности от импорта российского кремния идет речь, а также не указывается его размер.

