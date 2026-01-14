Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США продлили действие пошлин на российский кремний - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/ssha-866503998.html
В США продлили действие пошлин на российский кремний
В США продлили действие пошлин на российский кремний - 14.01.2026, ПРАЙМ
В США продлили действие пошлин на российский кремний
Администрация Дональда Трампа продлила действие антидемпинговых пошлин на российский металлический кремний, ссылаясь на якобы потенциальный ущерб для... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T22:53+0300
2026-01-14T22:53+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв – ПРАЙМ. Администрация Дональда Трампа продлила действие антидемпинговых пошлин на российский металлический кремний, ссылаясь на якобы потенциальный ущерб для американской промышленности, сообщает минторг США. "По решению министерства торговли США и комиссии по международной торговле, отмена антидемпинговых пошлин на металлический кремний из РФ, по всей вероятности, приведет к повторению демпинга и материальному ущербу для американской промышленности", - говорится в документе министерства, с которым ознакомилось РИА Новости. Продление действия указа о пошлинах от 26 марта 2023 года на российский металлический кремний вступит задним числом от 2 января 2026 года, отмечается в документе. При этом в документе не разъясняется о каком ущербе американской промышленности от импорта российского кремния идет речь, а также не указывается его размер.
https://1prime.ru/20260114/ssha-866503854.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
22:53 14.01.2026
 
В США продлили действие пошлин на российский кремний

США продлили действие антидемпинговых пошлин на кремний из РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 янв – ПРАЙМ. Администрация Дональда Трампа продлила действие антидемпинговых пошлин на российский металлический кремний, ссылаясь на якобы потенциальный ущерб для американской промышленности, сообщает минторг США.
"По решению министерства торговли США и комиссии по международной торговле, отмена антидемпинговых пошлин на металлический кремний из РФ, по всей вероятности, приведет к повторению демпинга и материальному ущербу для американской промышленности", - говорится в документе министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Продление действия указа о пошлинах от 26 марта 2023 года на российский металлический кремний вступит задним числом от 2 января 2026 года, отмечается в документе.
При этом в документе не разъясняется о каком ущербе американской промышленности от импорта российского кремния идет речь, а также не указывается его размер.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
В США жестко ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией
Вчера, 22:12
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала