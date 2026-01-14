https://1prime.ru/20260114/strakhovanie-866474203.html
Комитет ГД одобрил законопроект о страховании жизни с доходностью
Комитет ГД одобрил законопроект о страховании жизни с доходностью - 14.01.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил законопроект о страховании жизни с доходностью
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью. На | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:02+0300
2026-01-14T11:02+0300
2026-01-14T11:02+0300
россия
финансы
анатолий аксаков
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью. На рассмотрение Думы его планируется вынести 27 января, сообщили РИА Новости в комитете. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Законопроект предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида. При страховании жизни с объявленной доходностью размер инвестиционного дохода, выплачиваемого страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам. В случае же страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет рассчитываться по формуле, указанной в договоре, и зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов, а не от деятельности страховщика. Однако договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь граждане, являющиеся квалифицированными инвесторами и единовременно уплатившие страховую премию в размере 6 миллионов рублей. Страхование жизни с расчетной доходностью станет отдельным, независимым дополнением к уже реализуемому долевому страхованию жизни, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Новые виды страхования должны стать эффективным инструментом формирования личных долгосрочных накоплений и обеспечить дополнительный приток длинных денег в экономику страны, считает он. В свою очередь соавтор документа, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев подчеркивал важность защиты интересов граждан, особенно когда речь идет о страховых продуктах с инвестиционными компонентами и потенциально высокими финансовыми рисками. По его мнению, необходимо создать систему, где каждый гражданин сам выбирает уровень вовлеченности в рисковые инструменты, при этом четко понимая, с чем имеет дело.
https://1prime.ru/20251008/strakhovanie-863248783.html
https://1prime.ru/20250917/gosduma-862375802.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, анатолий аксаков, госдума, дума
РОССИЯ, Финансы, Анатолий Аксаков, Госдума, Дума
Комитет ГД одобрил законопроект о страховании жизни с доходностью
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении законопроект о страховании жизни с доходностью
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью. На рассмотрение Думы его планируется вынести 27 января, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Законопроект предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида.
Сбер предложил ввести единый стандарт для кредитного страхования жизни
При страховании жизни с объявленной доходностью размер инвестиционного дохода, выплачиваемого страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам.
В случае же страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет рассчитываться по формуле, указанной в договоре, и зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов, а не от деятельности страховщика. Однако договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь граждане, являющиеся квалифицированными инвесторами и единовременно уплатившие страховую премию в размере 6 миллионов рублей.
Страхование жизни с расчетной доходностью станет отдельным, независимым дополнением к уже реализуемому долевому страхованию жизни, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
. Новые виды страхования должны стать эффективным инструментом формирования личных долгосрочных накоплений и обеспечить дополнительный приток длинных денег в экономику страны, считает он.
В свою очередь соавтор документа, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев подчеркивал важность защиты интересов граждан, особенно когда речь идет о страховых продуктах с инвестиционными компонентами и потенциально высокими финансовыми рисками. По его мнению, необходимо создать систему, где каждый гражданин сам выбирает уровень вовлеченности в рисковые инструменты, при этом четко понимая, с чем имеет дело.
Комитет ГД одобрил увеличение тарифа на услуги оператора АИС страхования