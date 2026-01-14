https://1prime.ru/20260114/strakhovanie-866474203.html

Комитет ГД одобрил законопроект о страховании жизни с доходностью

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью. На рассмотрение Думы его планируется вынести 27 января, сообщили РИА Новости в комитете. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Законопроект предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида. При страховании жизни с объявленной доходностью размер инвестиционного дохода, выплачиваемого страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам. В случае же страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет рассчитываться по формуле, указанной в договоре, и зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов, а не от деятельности страховщика. Однако договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь граждане, являющиеся квалифицированными инвесторами и единовременно уплатившие страховую премию в размере 6 миллионов рублей. Страхование жизни с расчетной доходностью станет отдельным, независимым дополнением к уже реализуемому долевому страхованию жизни, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Новые виды страхования должны стать эффективным инструментом формирования личных долгосрочных накоплений и обеспечить дополнительный приток длинных денег в экономику страны, считает он. В свою очередь соавтор документа, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев подчеркивал важность защиты интересов граждан, особенно когда речь идет о страховых продуктах с инвестиционными компонентами и потенциально высокими финансовыми рисками. По его мнению, необходимо создать систему, где каждый гражданин сам выбирает уровень вовлеченности в рисковые инструменты, при этом четко понимая, с чем имеет дело.

