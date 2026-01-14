https://1prime.ru/20260114/sud-866492242.html

Суд отклонил иск "Ростеха" к банку "Инго" на 2,5 миллионов рублей

Суд отклонил иск "Ростеха" к банку "Инго" на 2,5 миллионов рублей - 14.01.2026

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха" к банку "Инго" (прежнее название – "Ингосстрах банк") о взыскании 2,5 миллионов рублей неустойки, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат его рассмотрения. Изначально в этом иске, поданном в июле, было заявлено требование о взыскании 100,4 миллиона рублей. Затем ОДК уменьшила сумму иска на 100 миллионов рублей в связи с добровольным погашением долга в таком размере ответчиком. Суд принял отказ истца от иска в отношении взыскания основного долга по банковской гарантии от 13 сентября 2024 года в размере 100 миллионов рублей. После уточнения иска у ОДК осталось только требование о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по гарантии за период с 18 июля по 11 августа 2025 года в размере 2,5 миллионов рублей. ОДК в июле направила в арбитражный суд Москвы сразу три иска к крупным российским банкам – Сбербанку, Совкомбанку и "Инго" на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Самый крупный иск – на сумму более 668 миллионов – был предъявлен к Совкомбанку, а от Сбербанка ОДК требовал около 452 миллионов рублей. В двух других делах суд взыскал с ответчиков только неустойку: около 26 миллионов рублей с Совкомбанка и чуть более 3 миллионов рублей со Сбербанка. Там банки тоже погасили основной долг. Во всех трех исках третьим лицом указано екатеринбургское ООО "Нартекс", выполняющее проектные, строительно-монтажные и ремонтные работы. В судебных материалах говорится, что ОДК в качестве заказчика в августе 2023 года заключила с "Нартексом" договор подряда (предмет договора не указан), от которого отказалась в июне 2025 года. Обязательства подрядчика были обеспечены банковскими гарантиями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и банка "Инго" на сумму полученного аванса. На сайте "Нартекса" говорится, что компания ранее вела строительство центра конструкторских разработок и научных исследований, а также реконструкцию производственной и испытательной базы ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК) в Самаре.

