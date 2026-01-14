Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разработчик PayServices подал в суд на ДРК - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260114/sud-866505087.html
Разработчик PayServices подал в суд на ДРК
Разработчик PayServices подал в суд на ДРК - 14.01.2026, ПРАЙМ
Разработчик PayServices подал в суд на ДРК
Американский разработчик программного обеспечения PayServices обратился в федеральный суд США с иском против Демократической Республики Конго (ДРК), требуя... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T23:11+0300
2026-01-14T23:11+0300
происшествия
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_d815140fa05354bd50d8e1e6f0f96498.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский разработчик программного обеспечения PayServices обратился в федеральный суд США с иском против Демократической Республики Конго (ДРК), требуя возмещения убытков в размере 4 миллиардов долларов, сообщает в среду портал Actualité. "Американская компания PayServices подала иск в федеральный суд США против ДРК и ожидает 4 миллиардов долларов компенсации… Согласно тексту иска, PayServices заключила с госорганами ДРК контракт на оцифровку платежей конголезского правительства. Ожидалось, что этот проект будет приносить компании 8 миллиардов долларов ежегодно, однако, согласно показаниям истца, соглашение так и не было выполнено", - пишет издание. По данным портала, PayServices заявляет, что в январе 2024 года заключила указанный контракт с Генеральной сберегательной кассой Конго (CADECO). Предполагалось, что первый транш в 20 миллионов долларов поступит на счета компании уже в апреле 2024 года, однако у Генеральной сберегательной кассы не получилось получить эти средства в центральном банке ДРК, уточняет издание. PayServices также утверждает в иске, что конголезские официальные лица, включая министра финансов Дуду Фвамбу Ликунде, главу ЦБ Эндрю Мвему, руководителя аппарата президента Нкинзо Камоле и генерального директора CADECO Мукебы Мунтубу, якобы настаивали на получении ими взятки в размере 5 миллионов евро, добавляет портал. В свою очередь, конголезская сторона настаивает, что по итогам административных проверок PayServices не имела права получать государственные средства либо распоряжаться ими, заключает издание.
https://1prime.ru/20260114/gazprom-866472568.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_f1f3cc16f17e8f970a621976582bd426.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Происшествия, Мировая экономика, США
23:11 14.01.2026
 
Разработчик PayServices подал в суд на ДРК

Actualit : разработчик PayServices обратился в суд США с иском против ДРК

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский разработчик программного обеспечения PayServices обратился в федеральный суд США с иском против Демократической Республики Конго (ДРК), требуя возмещения убытков в размере 4 миллиардов долларов, сообщает в среду портал Actualité.
"Американская компания PayServices подала иск в федеральный суд США против ДРК и ожидает 4 миллиардов долларов компенсации… Согласно тексту иска, PayServices заключила с госорганами ДРК контракт на оцифровку платежей конголезского правительства. Ожидалось, что этот проект будет приносить компании 8 миллиардов долларов ежегодно, однако, согласно показаниям истца, соглашение так и не было выполнено", - пишет издание.
По данным портала, PayServices заявляет, что в январе 2024 года заключила указанный контракт с Генеральной сберегательной кассой Конго (CADECO). Предполагалось, что первый транш в 20 миллионов долларов поступит на счета компании уже в апреле 2024 года, однако у Генеральной сберегательной кассы не получилось получить эти средства в центральном банке ДРК, уточняет издание. PayServices также утверждает в иске, что конголезские официальные лица, включая министра финансов Дуду Фвамбу Ликунде, главу ЦБ Эндрю Мвему, руководителя аппарата президента Нкинзо Камоле и генерального директора CADECO Мукебы Мунтубу, якобы настаивали на получении ими взятки в размере 5 миллионов евро, добавляет портал.
В свою очередь, конголезская сторона настаивает, что по итогам административных проверок PayServices не имела права получать государственные средства либо распоряжаться ими, заключает издание.
Статуя богини правосудия - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Суд оставил в силе запрет OMV на разбирательство с "Газпром экспортом"
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала