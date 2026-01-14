Разработчик PayServices подал в суд на ДРК

https://1prime.ru/20260114/sud-866505087.html

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский разработчик программного обеспечения PayServices обратился в федеральный суд США с иском против Демократической Республики Конго (ДРК), требуя возмещения убытков в размере 4 миллиардов долларов, сообщает в среду портал Actualité. "Американская компания PayServices подала иск в федеральный суд США против ДРК и ожидает 4 миллиардов долларов компенсации… Согласно тексту иска, PayServices заключила с госорганами ДРК контракт на оцифровку платежей конголезского правительства. Ожидалось, что этот проект будет приносить компании 8 миллиардов долларов ежегодно, однако, согласно показаниям истца, соглашение так и не было выполнено", - пишет издание. По данным портала, PayServices заявляет, что в январе 2024 года заключила указанный контракт с Генеральной сберегательной кассой Конго (CADECO). Предполагалось, что первый транш в 20 миллионов долларов поступит на счета компании уже в апреле 2024 года, однако у Генеральной сберегательной кассы не получилось получить эти средства в центральном банке ДРК, уточняет издание. PayServices также утверждает в иске, что конголезские официальные лица, включая министра финансов Дуду Фвамбу Ликунде, главу ЦБ Эндрю Мвему, руководителя аппарата президента Нкинзо Камоле и генерального директора CADECO Мукебы Мунтубу, якобы настаивали на получении ими взятки в размере 5 миллионов евро, добавляет портал. В свою очередь, конголезская сторона настаивает, что по итогам административных проверок PayServices не имела права получать государственные средства либо распоряжаться ими, заключает издание.

