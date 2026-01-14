https://1prime.ru/20260114/telegram-866460300.html

Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом

2026-01-14T01:37+0300

технологии

саудовская аравия

telegram

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866460300.jpg?1768343854

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. "Призывам к насилию и террористической пропаганде нет места в Telegram... 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, заблокированы в 2025 году", - говорится там. Отмечается, что усилия Telegram по борьбе с терроризмом были признаны полицейской службой ЕС - Европолом. Кроме того, с 2022 года мессенджер начал сотрудничать с Глобальным центром по борьбе с экстремистской идеологией (ETIDAL), основанным в Саудовской Аравии. Это помогло удалить более 100 миллионов фрагментов террористического контента.

