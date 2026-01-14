https://1prime.ru/20260114/telegram-866460300.html
Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом
Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом - 14.01.2026, ПРАЙМ
Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом
14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Призывам к насилию и террористической пропаганде нет места в Telegram... 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, заблокированы в 2025 году", - говорится там.
Отмечается, что усилия Telegram по борьбе с терроризмом были признаны полицейской службой ЕС - Европолом.
Кроме того, с 2022 года мессенджер начал сотрудничать с Глобальным центром по борьбе с экстремистской идеологией (ETIDAL), основанным в Саудовской Аравии. Это помогло удалить более 100 миллионов фрагментов террористического контента.
