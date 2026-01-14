Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом - 14.01.2026, ПРАЙМ
Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом
Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом - 14.01.2026, ПРАЙМ
Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом
Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T01:37+0300
2026-01-14T01:37+0300
технологии
саудовская аравия
telegram
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866460300.jpg?1768343854
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. "Призывам к насилию и террористической пропаганде нет места в Telegram... 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, заблокированы в 2025 году", - говорится там. Отмечается, что усилия Telegram по борьбе с терроризмом были признаны полицейской службой ЕС - Европолом. Кроме того, с 2022 года мессенджер начал сотрудничать с Глобальным центром по борьбе с экстремистской идеологией (ETIDAL), основанным в Саудовской Аравии. Это помогло удалить более 100 миллионов фрагментов террористического контента.
саудовская аравия
технологии, саудовская аравия, telegram, ес
Технологии, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Telegram, ЕС
01:37 14.01.2026
 
Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом

Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Призывам к насилию и террористической пропаганде нет места в Telegram... 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, заблокированы в 2025 году", - говорится там.
Отмечается, что усилия Telegram по борьбе с терроризмом были признаны полицейской службой ЕС - Европолом.
Кроме того, с 2022 года мессенджер начал сотрудничать с Глобальным центром по борьбе с экстремистской идеологией (ETIDAL), основанным в Саудовской Аравии. Это помогло удалить более 100 миллионов фрагментов террористического контента.
 
ТехнологииСАУДОВСКАЯ АРАВИЯTelegramЕС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
