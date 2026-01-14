https://1prime.ru/20260114/tesla-866490700.html
Tesla перестанет продавать систему автопилота FSD
Tesla перестанет продавать систему автопилота FSD
2026-01-14T15:47+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla с середины следующего месяца перестанет продавать систему автопилота FSD, сделав его доступным по ежемесячной подписке, сообщил глава компании Илон Маск. "Tesla прекратит продажу FSD после 14 февраля. После этой даты FSD будет доступен только по ежемесячной подписке", - написал Маск в своем аккаунте в X.На данный момент разовая покупка FSD стоит восемь тысяч долларов, а стоимость ежемесячной подписки составляет 99 долларов. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
