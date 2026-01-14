Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Tesla перестанет продавать систему автопилота FSD - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/tesla-866490700.html
Tesla перестанет продавать систему автопилота FSD
Tesla перестанет продавать систему автопилота FSD - 14.01.2026, ПРАЙМ
Tesla перестанет продавать систему автопилота FSD
Американский производитель электромобилей Tesla с середины следующего месяца перестанет продавать систему автопилота FSD, сделав его доступным по ежемесячной... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T15:47+0300
2026-01-14T15:47+0300
бизнес
техас
tesla
toyota
daimler
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/61/841426146_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_f754b150074bc8b0330662e493b07d5f.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla с середины следующего месяца перестанет продавать систему автопилота FSD, сделав его доступным по ежемесячной подписке, сообщил глава компании Илон Маск. &quot;Tesla прекратит продажу FSD после 14 февраля. После этой даты FSD будет доступен только по ежемесячной подписке&quot;, - написал Маск в своем аккаунте в X.На данный момент разовая покупка FSD стоит восемь тысяч долларов, а стоимость ежемесячной подписки составляет 99 долларов. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://1prime.ru/20251115/wsj-864562883.html
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/61/841426146_9:0:2142:1600_1920x0_80_0_0_a2e2aa2047289714b9d95b7e36e49645.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, техас, tesla, toyota, daimler, toyota camry
Бизнес, ТЕХАС, Tesla, Toyota, Daimler, Toyota Camry
15:47 14.01.2026
 
Tesla перестанет продавать систему автопилота FSD

Tesla прекратит продажу системы автопилота FSD вне подписки

© Unsplash/Austin RamseyЛоготип Tesla
Логотип Tesla
Логотип Tesla. Архивное фото
© Unsplash/Austin Ramsey
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla с середины следующего месяца перестанет продавать систему автопилота FSD, сделав его доступным по ежемесячной подписке, сообщил глава компании Илон Маск.

"Tesla прекратит продажу FSD после 14 февраля. После этой даты FSD будет доступен только по ежемесячной подписке", - написал Маск в своем аккаунте в X.

На данный момент разовая покупка FSD стоит восемь тысяч долларов, а стоимость ежемесячной подписки составляет 99 долларов.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Tesla
СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от китайских комплектующих
15 ноября 2025, 13:09
 
БизнесТЕХАСTeslaToyotaDaimlerToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала