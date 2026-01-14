Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Тимошенко и Арахамию заподозрили в коррупции
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия получили подозрения в коррупции от антикоррупционных органов страны, пишет украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на источники. "Источники утверждают, что подозрение вручили Юлии Тимошенко по делу народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной раде. Другие же источники говорят, что подозрение вручили лидеру "Слуги народа" Давиду Арахамии", - сообщает издание. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.
общество , мировая экономика, юлия тимошенко, давид арахамия, владимир зеленский, рада
Общество , Экономика, Мировая экономика, Юлия Тимошенко, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Рада
СМИ: Тимошенко и Арахамию заподозрили в коррупции

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия получили подозрения в коррупции от антикоррупционных органов страны, пишет украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на источники.
"Источники утверждают, что подозрение вручили Юлии Тимошенко по делу народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной раде. Другие же источники говорят, что подозрение вручили лидеру "Слуги народа" Давиду Арахамии", - сообщает издание.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.
 
