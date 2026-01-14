Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
САП планирует подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко - 14.01.2026
САП планирует подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко
2026-01-14T12:09+0300
общество
украина
юлия тимошенко
владимир зеленский
давид арахамия
рада
набу
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". &quot;В среду, 14 января, НАБУ и САП вручили подозрение председателю фракции &quot;Батькивщина&quot; Юлии Тимошенко. В ближайшее время относительно меры пресечения будут обращаться с ходатайством&quot;, - приводит слова Постолюк телеканал &quot;Общественное&quot;.
украина
общество , украина, юлия тимошенко, владимир зеленский, давид арахамия, рада, набу
Общество , УКРАИНА, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Рада, НАБУ
12:09 14.01.2026
 
САП планирует подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко

САП Украины намерена ходатайствовать о мере пресечения в отношении Тимошенко

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

"В среду, 14 января, НАБУ и САП вручили подозрение председателю фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В ближайшее время относительно меры пресечения будут обращаться с ходатайством", - приводит слова Постолюк телеканал "Общественное".

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
На Украине сделали громкое заявление из-за обысков у Тимошенко
ОбществоУКРАИНАЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийДавид АрахамияРадаНАБУ
 
 
