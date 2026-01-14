https://1prime.ru/20260114/timoshenko-866477902.html
САП планирует подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко
САП планирует подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко - 14.01.2026, ПРАЙМ
САП планирует подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко
Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в... | 14.01.2026, ПРАЙМ
общество
украина
юлия тимошенко
владимир зеленский
давид арахамия
рада
набу
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". "В среду, 14 января, НАБУ и САП вручили подозрение председателю фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В ближайшее время относительно меры пресечения будут обращаться с ходатайством", - приводит слова Постолюк телеканал "Общественное".
украина
САП планирует подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко
