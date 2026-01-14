Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тимошенко опровергла обвинения по делу о коррупции - 14.01.2026, ПРАЙМ
Тимошенко опровергла обвинения по делу о коррупции
Тимошенко опровергла обвинения по делу о коррупции - 14.01.2026, ПРАЙМ
Тимошенко опровергла обвинения по делу о коррупции
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе в Киеве, заявила, что отвергает обвинения в свой адрес по делу о... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе в Киеве, заявила, что отвергает обвинения в свой адрес по делу о коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия получили подозрения в коррупции от антикоррупционных органов страны. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". &quot;Только что в партийном офисе &quot;Батькивщины&quot; завершились так называемые &quot;неотложные следственные действия&quot;, продолжавшиеся всю ночь… Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников&quot;, - написала Тимошенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Она назвала проведение обысков грандиозным пиар-ходом. Тимошенко утверждает, что в офисе ничего найдено не было. "Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор – мои будни на протяжении многих лет", - добавила лидер партии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Новости
общество , киев, рф, юлия тимошенко, владимир зеленский, давид арахамия, рада, facebook
Общество , Киев, РФ, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Рада, Facebook
11:59 14.01.2026 (обновлено: 12:12 14.01.2026)
 
Тимошенко опровергла обвинения по делу о коррупции

Лидер "Батькивщины" Тимошенко опровергла обвинения по делу о коррупции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе в Киеве, заявила, что отвергает обвинения в свой адрес по делу о коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия получили подозрения в коррупции от антикоррупционных органов страны. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь… Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников", - написала Тимошенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Она назвала проведение обысков грандиозным пиар-ходом. Тимошенко утверждает, что в офисе ничего найдено не было. "Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор – мои будни на протяжении многих лет", - добавила лидер партии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ОбществоКиевРФЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийДавид АрахамияРадаFacebook
 
 
