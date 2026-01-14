Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внешняя торговля Китая в 2025 году выросла на 3,2% - 14.01.2026
Внешняя торговля Китая в 2025 году выросла на 3,2%
Внешняя торговля Китая в 2025 году выросла на 3,2% - 14.01.2026, ПРАЙМ
Внешняя торговля Китая в 2025 году выросла на 3,2%
Общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года, свидетельствуют данные... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T07:55+0300
2026-01-14T08:42+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов. По информации главного таможенного управления, в декабре объем внешней торговли КНР достиг 601,42 миллиарда долларов, что на 6,2% выше показателя декабря 2024 года и на 9,6% больше, чем в ноябре 2025 года. Экспорт в декабре составил 357,7 миллиарда долларов, увеличившись на 6,6% в годовом выражении и на 8,4% в месячном. Импорт достиг отметки в 243,6 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в декабре 2024 года, и на 11,5% выше показателя ноября 2025 года. Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в 2025 году стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюз и США.Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 7,4% и составил 1,054 триллиона долларов, с ЕС - вырос на 5,4%, до 828,117 миллиарда долларов, с США - снизился на 18,7%, до 559,747 миллиарда долларов. Торговля со странами Латинской Америки за отчетный период выросла на 5,9% и составила 549,04 миллиарда долларов, с государствами Африки - увеличилась на 17,7%, до 348,052 миллиарда долларов.Таможенное управление также подчеркнуло, что по итогам 2025 года товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", вырос на 5,7% и достиг 3,298 триллиона долларов, а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - вырос на 4,7%, до 1,935 триллиона долларов.Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов. Экспорт при этом поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона долларов.
китай
кнр
мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
07:55 14.01.2026 (обновлено: 08:42 14.01.2026)
 
Внешняя торговля Китая в 2025 году выросла на 3,2%

Внешнеторговый оборот Китая в 2025 году вырос до рекордных 6,35 триллиона долларов

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.
Китай в 2025 году нарастил экспорт на 48,7%
06:15
По информации главного таможенного управления, в декабре объем внешней торговли КНР достиг 601,42 миллиарда долларов, что на 6,2% выше показателя декабря 2024 года и на 9,6% больше, чем в ноябре 2025 года.
Экспорт в декабре составил 357,7 миллиарда долларов, увеличившись на 6,6% в годовом выражении и на 8,4% в месячном. Импорт достиг отметки в 243,6 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в декабре 2024 года, и на 11,5% выше показателя ноября 2025 года.
Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в 2025 году стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюз и США.
Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 7,4% и составил 1,054 триллиона долларов, с ЕС - вырос на 5,4%, до 828,117 миллиарда долларов, с США - снизился на 18,7%, до 559,747 миллиарда долларов. Торговля со странами Латинской Америки за отчетный период выросла на 5,9% и составила 549,04 миллиарда долларов, с государствами Африки - увеличилась на 17,7%, до 348,052 миллиарда долларов.
Таможенное управление также подчеркнуло, что по итогам 2025 года товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", вырос на 5,7% и достиг 3,298 триллиона долларов, а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - вырос на 4,7%, до 1,935 триллиона долларов.
Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов. Экспорт при этом поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона долларов.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Силуанов рассказал о развитии торгового оборота России и Китая
4 ноября 2025, 11:56
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНР
 
 
