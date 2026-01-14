https://1prime.ru/20260114/torgovlja-866466097.html

Внешняя торговля Китая в 2025 году выросла на 3,2%

2026-01-14T07:55+0300

2026-01-14T07:55+0300

2026-01-14T08:42+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов. По информации главного таможенного управления, в декабре объем внешней торговли КНР достиг 601,42 миллиарда долларов, что на 6,2% выше показателя декабря 2024 года и на 9,6% больше, чем в ноябре 2025 года. Экспорт в декабре составил 357,7 миллиарда долларов, увеличившись на 6,6% в годовом выражении и на 8,4% в месячном. Импорт достиг отметки в 243,6 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в декабре 2024 года, и на 11,5% выше показателя ноября 2025 года. Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в 2025 году стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюз и США.Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 7,4% и составил 1,054 триллиона долларов, с ЕС - вырос на 5,4%, до 828,117 миллиарда долларов, с США - снизился на 18,7%, до 559,747 миллиарда долларов. Торговля со странами Латинской Америки за отчетный период выросла на 5,9% и составила 549,04 миллиарда долларов, с государствами Африки - увеличилась на 17,7%, до 348,052 миллиарда долларов.Таможенное управление также подчеркнуло, что по итогам 2025 года товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", вырос на 5,7% и достиг 3,298 триллиона долларов, а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - вырос на 4,7%, до 1,935 триллиона долларов.Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов. Экспорт при этом поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона долларов.

китай

кнр

2026

