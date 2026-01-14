https://1prime.ru/20260114/tramp-866488409.html
НАТО должна помочь США получить Гренландию, заявил Трамп
мировая экономика
общество
гренландия
сша
дональд трамп
нато
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна помочь стране получить Гренландию. "НАТО следует возглавить способ, которым мы ее (Гренландию - ред.) получим", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
