НАТО должна помочь США получить Гренландию, заявил Трамп - 14.01.2026, ПРАЙМ
НАТО должна помочь США получить Гренландию, заявил Трамп
НАТО должна помочь США получить Гренландию, заявил Трамп - 14.01.2026, ПРАЙМ
НАТО должна помочь США получить Гренландию, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна помочь стране получить Гренландию. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T15:06+0300
2026-01-14T15:06+0300
мировая экономика
общество
гренландия
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df5d45b30d4c5fdeee1de97e2354a42.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна помочь стране получить Гренландию. &quot;НАТО следует возглавить способ, которым мы ее (Гренландию - ред.) получим&quot;, - написал Трамп в соцсети Truth Social.
гренландия
сша
ПРАЙМ
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151463_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0c453dd2f7d91ac59375904a2c6b448.jpg
1920
1920
true
мировая экономика, общество, гренландия, сша, дональд трамп, нато
Мировая экономика, Общество , Гренландия, США, Дональд Трамп, НАТО
15:06 14.01.2026
 
НАТО должна помочь США получить Гренландию, заявил Трамп

Трамп: НАТО должна помочь США получить Гренландию

Дональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна помочь стране получить Гренландию.

"НАТО следует возглавить способ, которым мы ее (Гренландию - ред.) получим", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

14:07
 
Мировая экономика, Общество, Гренландия, США, Дональд Трамп, НАТО
 
 
