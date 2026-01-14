Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговый дефицит США опустился до минимального уровня, заявил Трамп - 14.01.2026
Торговый дефицит США опустился до минимального уровня, заявил Трамп
Торговый дефицит США опустился до минимального уровня, заявил Трамп - 14.01.2026, ПРАЙМ
Торговый дефицит США опустился до минимального уровня, заявил Трамп
Торговый дефицит США опустился до минимального уровня с 2009 года и продолжает сокращаться благодаря импортным пошлинам, заявил в среду президент США Дональд... | 14.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Торговый дефицит США опустился до минимального уровня с 2009 года и продолжает сокращаться благодаря импортным пошлинам, заявил в среду президент США Дональд Трамп. &quot;Опубликованные сегодня данные показывают, что у Соединённых Штатов самый низкий торговый дефицит с 2009 года, и он продолжает снижаться&quot;, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.По его словам, рост валового внутреннего продукта США, как ожидается, превысит 5%, несмотря на потери, связанные с инициированной демократами приостановкой работы правительства, которая, по оценке президента, стоила экономике не менее 1,5%. Трамп подчеркнул, что улучшение макроэкономических показателей стало прямым результатом введённой им тарифной политики. &quot;Эти невероятные цифры и беспрецедентный успех нашей страны являются прямым результатом пошлин, которые спасли нашу экономику и национальную безопасность&quot;, — заявил американский лидер.Трамп также выразил надежду, что Верховный суд США учтёт эти "исторические достижения, спасающие страну", перед вынесением, как он отметил, самого важного в истории решения.
15:30 14.01.2026 (обновлено: 15:31 14.01.2026)
 
Торговый дефицит США опустился до минимального уровня, заявил Трамп

Трамп: торговый дефицит США опустился до минимального уровня с 2009 года

ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Торговый дефицит США опустился до минимального уровня с 2009 года и продолжает сокращаться благодаря импортным пошлинам, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Опубликованные сегодня данные показывают, что у Соединённых Штатов самый низкий торговый дефицит с 2009 года, и он продолжает снижаться", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, рост валового внутреннего продукта США, как ожидается, превысит 5%, несмотря на потери, связанные с инициированной демократами приостановкой работы правительства, которая, по оценке президента, стоила экономике не менее 1,5%.
Трамп подчеркнул, что улучшение макроэкономических показателей стало прямым результатом введённой им тарифной политики.

"Эти невероятные цифры и беспрецедентный успех нашей страны являются прямым результатом пошлин, которые спасли нашу экономику и национальную безопасность", — заявил американский лидер.

Трамп также выразил надежду, что Верховный суд США учтёт эти "исторические достижения, спасающие страну", перед вынесением, как он отметил, самого важного в истории решения.
