Торговый дефицит США опустился до минимального уровня, заявил Трамп
Торговый дефицит США опустился до минимального уровня, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Торговый дефицит США опустился до минимального уровня с 2009 года и продолжает сокращаться благодаря импортным пошлинам, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Опубликованные сегодня данные показывают, что у Соединённых Штатов самый низкий торговый дефицит с 2009 года, и он продолжает снижаться", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.По его словам, рост валового внутреннего продукта США, как ожидается, превысит 5%, несмотря на потери, связанные с инициированной демократами приостановкой работы правительства, которая, по оценке президента, стоила экономике не менее 1,5%. Трамп подчеркнул, что улучшение макроэкономических показателей стало прямым результатом введённой им тарифной политики. "Эти невероятные цифры и беспрецедентный успех нашей страны являются прямым результатом пошлин, которые спасли нашу экономику и национальную безопасность", — заявил американский лидер.Трамп также выразил надежду, что Верховный суд США учтёт эти "исторические достижения, спасающие страну", перед вынесением, как он отметил, самого важного в истории решения.
